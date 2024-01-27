ما قصة تورط نجل سياسية مغربية في قضية الكوكايين بمكتب وزيرة التربية البلجيكية؟

تحدثت تقارير إخبارية عن عثور السلطات البلجيكية على أكياس كوكايين بمكتب وزيرة التربية شهر ديسمبر الماضي، وتورط نجل سياسية مغربية في القضية.

وبخصوص أحدث المستجدات، نشر مكتب المدعي العام في بروكسل، الجمعة، بيانا أكد فيه العثور على كمية من الكوكايين في مكتب ديزير في ديسمبر الماضي، ما أدى إلى فتح تحقيق شامل.

وجاء في البيان أنه “تم تقديم ثمانية مشتبه بهم إلى قاضي التحقيق، بتهم بيع وحيازة المخدرات، وتم إطلاق سراح اثنين منهم بشروط، فيما وضع الستة الآخرون تحت أمر الاعتقال، وقد أكد مجلس المستشارين احتجازهم احتياطيا”.

في ذات السياق نقل موقع العربية عن صحف بلجيكية قولها إن المساعد المسؤول عن المعدات واللوجستيك في مكتب الوزيرة، تم اعتقاله في منتصف ديسمبر بعد اكتشاف نحو 50 كيسا “تحتوي على مسحوق أبيض”.

كما عثر المحققون على مبلغ 10 آلاف يورو نقدا في منزل الموظف الموقوف، الذي يعتقد أنه نجل السياسية البلجيكية من أصل مغربي فضيلة لعنان، النائبة الحالية في برلمان بروكسل والوزيرة السابقة.

وذكر بيان المدعي العام أنه تم إبلاغ مكتب الوزير بالحادث في 15 ديسمبر وتم تنفيذ إجراءات فصل الرجل الذي كان يشغل منصب أمين الصندوق داخل المكتب، من وظيفته بتهمة خيانة الأمانة.

وفضيلة لعنان سياسية مغربية شهيرة، كانت بائعة ورود قبل أن تصبح في 20 جويلية 2014 كاتبة دولة في حكومة بروكسيل، وترجع أصولها إلى قرية “بني سيدال” بإقليم الناظور، مسقط رأسها في 1967.