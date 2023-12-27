ما قصة مقتل ضابط إسرائيلي كان قد كتب تاريخ زفافه على جدار بيت في غزة؟

تداولت صفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي خبر مقتل ضابط إسرائيلي، كان قد كتب تاريخ زفافه المرتقب على جدار بيت في غزة وأرسل الصورة لخطيبته، خسبما أفادت صحف عبرية.

يظهر في الصورة المتداولة شاب أسمر البشرة بلباس عسكري يُشبه لباس الجيش الإسرائيلي، وجاء في التعليقات المرافقة أنّ الصورة تعود للضابط “أوشري موشيه الذي أرسل لخطيبته موعد زواجه، لكنّه قُتل أمس”.

الملازم في جيش الاحتلال اوشري موشيه

احتفل بخطوبته الشهر الماضي في أحد مباني غزة التي هدمها ونهبها، ووثق تاريخ زواجه على جداره، ولكن تم تأجيل فرحته وتغيير ميعادها ومكانها الجديد في سقر. خالص التهاني للعروسين. pic.twitter.com/hrVTrNWoKh — هيثم الحويني (@HaithamAlheweny) December 24, 2023

وبحسب المنشورات فقد تم تحديد تاريخ الزفاف يوم 21 مارس 2024، ويأتي انتشار الصورة بهذا السياق مع استمرار المعارك الضارية وحرب الشوارع في قطاع غزّة، ما اعتبره الكثيرون تصرفا سيئا ومن محاولات الاستفزاز.

ولاقت الصورة رواجا واسعا، وتفاعل معها مئات الناشطين، لكن تقريرا حول صحة الأخبار قال إن الضابط الذي لقي مصرعه ليس نفسه الذي دون تاريخ زفافه.

وقالت وسائل إعلام ومواقع إخباريّة عبرية، أن ضابط إسرائيليّ اسمه زفيكا نيمان، دون تاريخ زفافه المرتقب على جدار بيت في قطاع غزّة، وأرسل الصورة لخطيبته.

وأرفق الخبر بصورة للضابط البالغ من العمر 29 عاماً مع خطيبته.

أما الصورة المتداولة على مواقع التواصل باللغة العربيّة، فسبق وأن نُشرت على مواقع عبرية مرفقة بخبر عن مقتل ضابط آخر يُدعى أوشري موشيه، ولا شأن له بالضابط زفيكا نيمان الذي دوّن تاريخ زفافه المرتقب على جدار بيت في غزّة.