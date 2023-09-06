ما قصّة سكّان نابولي مع الملح؟ زميل غلام يُوضّح

تحدّث اللاعب الدولي السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا عن أمور غير رياضية، في مدينة نابولي الإيطالية حيث يحترف هناك كرة القدم.

ويرتبط متوسّط الميدان ستانيسلاف لوبوتكا (28 سنة) مع نادي نابولي بِعقدٍ، بدأت مدّته في جانفي 2020 وتنقضي في صيف 2027. وبِأجرة سنوية تقترب من رقم 2.5 مليون أورو.

وقال ستانيسلاف لوبوتكا إن سكّان مدينة نابولي بِالجنوب الإيطالي يُبدون تشاؤما، إذا استلم أحدهم قارورة الملح من الآخر يدا عن يد. فعندما يطلبها أحدهم من غيره، يضعها صاحبه فوق الطاولة، ويأتي لِاستلامها!

وأمّا في الطرقات، فقواعد المرور تختلف نسبيا، وضرب زميل المدافع فوزي غلام سابقا مثلا بِلائحة الأولوية لليمين غير الموجودة في مدينة نابولي، وأوضح أن صاحب السّيارة الذي يصل الأوّل يحقّ له المرور دون غيره. لكن الدولي السلوفاكي اعترف بِقلّة حوادث المرور هناك، في أحدث مقابلة صحفية أدلى بها للمجلّة الأمريكية “فوربس”.

وعمّا يفعله بِخصوص الأموال الطّائلة التي يجنيها من مُمارسته كرة القدم الاحترافية، قال لوبوتكا إنّه يدخّر في البنك ما نسبته 15 إلى 20% من دخله، كما يستثمر في العقارات بِبلده سلوفاكيا وأيضا إسبانيا. أمّا في المجال الرياضي، فيملك أسهما في نادي بودبريزوفا، الذي يتموقع رابعا في جدول ترتيب البطولة السلوفاكية للموسم الجديد.