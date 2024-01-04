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رياضة

ما قيمة الجائزة المالية التي يستلمها الفائز بِكأس إفريقيا 2024؟

الشروق الرياضي
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ما قيمة الجائزة المالية التي يستلمها الفائز بِكأس إفريقيا 2024؟

رفعت “الكاف” بِنسبة 40% قيمة الجائزة المالية للمنتخب الفائز بِكأس أمم إفريقيا لِكرة القدم، نسخة كوت ديفوار 2024.

وقرّر الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم منح الفائز بِكأس النّسخة المُقبلة، غلافا ماليا قيمته 7 ملايين دولار. ويستلم مُنشّط النّهائي (المنتخب الخاسر) جائزة مالية قيمتها 4 ملايين دولار.

ووفقا لِبيان نشرته هيئة الرئيس باتريس موتسيبي، الخميس، تدفع “الكاف” للمنتخبَين اللّذَين تتجمّد مشاركتَيهما في نصف نهائي، مبلغ 2.5 مليون دولار لِكلّ واحد منهما.

ويستلم المنتخب الذي ودّع “الكان” من محطّة ربع النّهائي، جائزة مالية قيمتها 1.3 مليون دولار.

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