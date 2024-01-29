ما لاتعرفونه عن الكيوي.. دراسة جديدة تكشف فائدة مذهلة!

كشفت دراسة نيوزيلندية جديدة فائدة مذهلة للكيوي، يجهلها الكثيرون، ترشحه لأن يكون ملكا للفواكه بلا منازع، نظرا لارتباطها بالعقل.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أظهرت الدراسة احتواء الكيوي على مكونات مرتبطة بعوامل تنعكس في وقت قياسي على الصحة العقلية والجسدية.

وفي الدراسة التي نشرت في المجلة البريطانية للتغذية، وجد الباحثون من جامعة أوتاغو، أن الفاكهة ذات الفراء تحسن الحيوية والمزاج في أقل من 4 أيام، وفقا لموقع “MirageNews”.

وتحتوي ثمرة الكيوي على فيتامين “سي” الذي ارتبط بتحسن المزاج والحيوية والرفاهية وانخفاض الاكتئاب، بينما يرتبط نقص معدلاته بارتفاع الاكتئاب والضعف الإدراكي.

وأخضع العلماء في بحثهم 155 شخصا بالغا يعانون من انخفاض فيتامين “سي” لنظام غذائي لمدة 8 أسابيع، إذ تناول المشاركون يوميا إما مكملات فيتامين “سي”، أو دواء وهميا، أو حبتين من فاكهة الكيوي، ثم أبلغوا باستخدام الاستطلاعات الموجودة عبر الهاتف الذكي عن مستوى حيويتهم، ومزاجهم، وازدهارهم، فضلا عن جودة نومهم وفترته، ونشاطهم البدني.

ووجد الباحثون أن مكملات فاكهة الكيوي حسّنت الحيوية والمزاج خلال 4 أيام، فيما بلغت ذروة التأثير من 14 إلى 16 يوم، بينما أدى فيتامين “سي” إلى تحسين الحالة المزاجية بشكل طفيف حتى اليوم الـ12.

من ناحيته، يقول المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور بن فليتشر، والذي أجرى البحث كجزء من رسالة الدكتوراه في أوتاغو، إن فهم الفروق الدقيقة في متى وكيف تحدث هذه التأثيرات يوما بعد يوم يسهم في معرفتنا بالفوائد المحتملة للأطعمة والمكملات الغذائية الغنية بفيتامين “سي” على الصحة العقلية.

يعتبر الكيوي من الفواكه المفيدة للرجال، ويرجع السبب إلى احتوائه على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، تمثل بعضها أهمية كبيرة للصحة الجنسية.

وكانت دراسات سابقة قد تحدثت عن أهمية الكيوي بالنسبة للرجال إذ يعزز من صحتهم الجنسية ويعتبر بمثابة فياغرا طبيعية.

بالإضافة لكل ما سبق، فإن الكيوي مفيد جدا في:

ـ تعزيز صحة الجهاز التنفسي.

ـ تعزيز صحة العين.

ـ دعم عمل الجهاز الهضمي.

ـ الوقاية من البواسير.

ـ المساهمة في تقوية صحة القلب.

ـ المساهمة في تحسين مستويات السكر في الدم.

ـ مفيد للحوامل بشكل لا يوصف.