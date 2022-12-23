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الموافقة على منح 7 مواقع منجمية لـ 20 شركة من أجل الاستكشاف

الموافقة على منح 7 مواقع منجمية لـ 20 شركة من أجل الاستكشاف

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