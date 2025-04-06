ما لا تعرفه عن المهندسة المغربية التي كشفت تواطؤ مايكروسوفت مع الصهاينة

تصدر اسم المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد الترند عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحقق أرقام بحث عالية عبر محرك غوغل بعدما ثارت في وجه الظلم وقاطعت كلمة مديرها كاشفة تواطؤ شركة مايكروسفت التي تعمل لديها مع الصهاينة.

وسلطت تقارير إخبارية الضوء على مسيرة المهندسة العشرينية التي صنعت الحدث من خلال انتشار فيديو لها وهي تنتقد سياسة الشركة العالمية، المنحازة للاحتلال الإسرائيلي والمزودة له بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كونوا كابتهال: ماذا فعلت البطلة المغربية #ابتهال_أبو_السعد، المهندسة والمبرمجة، ذات الستة والعشرين ربيعاً، المتخرّجة في جامعة هارفارد، العاملة في شركة مايكروسوفت؟ لقد صنعت بكلمات قليلة أثراً كونياً، وهزّت وجدان الملايين. في حفل بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس مايكروسوفت، قاطعت… pic.twitter.com/efIjZtzCes — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) April 6, 2025

وابتهال أبو سعد مهندسة ومبرمجة، من مواليد العام 1999 بالعاصمة المغربية الرباط، حيث درست أيضا وحصلت على الثانوية العامة في تخصص العلوم الرياضية من ثانوية مولاي يوسف عام 2017.

ـ في صيف 2016، شاركت في برنامج “تيك غيرلز” (TechGirls)، وهو برنامج تبادل صيفي أكاديمي يرعاه ويموله مكتب الشؤون التعليمية والثقافية التابع لوزارة الخارجية الأميركية، يهدف إلى تعزيز المواهب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ويستهدف البرنامج الشابات بين سن 15 و17 سنة، حيث يتم انتقاء بعضهن للحصول على منح تسمح لهن بإتمام دراساتهن الجامعية بالولايات المتحدة في المجالات المذكورة.

وقد حكت ابتهال عن هذه التجربة في فيديو على منصة يوتيوب حينما كانت طالبة في المرحلة الثانوية، وقالت إنها “تجربة غيرت حياتها ومكنتها من خبرات عبر زيارة شركات للتكنولوجيا ومختبرات للهندسة في الولايات المتحدة ولقاء بعض رواد التكنولوجيا في العالم”.

وأضافت أنها “اكتسبت مهارات تعمل على توظيفها في تغيير واقع المعرفة التكنولوجية في بيئتها”، وأنها “استفادت من التبادل الثقافي مع فتيات من جنسيات أخرى”.

ـ شاركت ابتهال أبو سعد -وهي طالبة في المرحلة الثانوية- في تأسيس منتدى أسبوعي على الإنترنت سمي “آي تي ويكند”، ويهتم بتعليم علوم الكمبيوتر للفتيات ذوات الدخل المحدود في المدارس الابتدائية.

كما عملت في منتدى آخر عبر الإنترنت سمي “تكنوفيشن تشالنج”، ويهتم بتدريب الفتيات على التكنولوجيا وإشراكهن في حل مشاكل مجتمعاتهن عبر تطبيقات الهاتف الذكي.

ـ التحقت أيضا ببرنامج لمحو الأمية الرقمية، وكانت تُدَرِّس أساسيات لغة البرمجة الحاسوبية لطلاب المراحل الابتدائية في ولاية بوسطن الأميركية.

كما ساهمت في تأسيس منصة “ريسنتيبوس”، وهي منصة رقمية تعنى بحفظ وتوثيق السجلات الطبية الرقمية للاجئين حول العالم، وتقول عن نفسها إنها “منظمة غير ربحية”.

ـ عام 2022 وبعد تخرجها من جامعة هارفارد التي درست فيها علوم الحاسب الآلي والبرمجة، وتخصصت في الذكاء الاصطناعي، انضمت إلى شركة مايكروسوفت، أين عملت في قسم الذكاء الاصطناعي.

كما عُينت ضمن فريق طور تقنيات متقدمة ومنتجات للشركة، منها برنامج الخدمات السحابية “مايكروسوفت أزور” (Microsoft Azure).

ـ عملت ابتهال أيضا ضمن الفريق الذي كلفته مايكروسوفت بتطوير تقنيات تُستخدم في مجالات مثل المراقبة والتحليل البياني.

هكذا كشفت تواطؤ الشركة مع الصهاينة!

في احتفال بالذكرى الـ50 لتأسيس شركة مايكروسوفت، وبعد العمل فيها 3 سنوات ونصف السنة، قاطعت ابتهال أبو سعد كلمة المدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي في الشركة مصطفى سليمان (بريطاني من أصل سوري) واحتجت على علاقات الشركة مع الاحتلال الإسرائيلي.

واتهمت ابنة المغرب مديرها بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي، بالقول: “أنت تزعم أنك تهتم باستخدام الذكاء الاصطناعي للخير، لكن مايكروسوفت تبيع أسلحة الذكاء الاصطناعي إلى الجيش الإسرائيلي. 50 ألف شخص ماتوا، ومايكروسوفت تدعم هذه الإبادة الجماعية في منطقتنا”.

ولاحقا نشر موقع “ذا فيرج” ما قال إنها رسالة من ابتهال تقول فيها إنها “لم تعد قادرة على الصمت بعدما اكتشفت أن تقنيات شركة مايكروسوفت تُستخدم في دعم جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

وذكرت أبو سعد أنها قررت الخروج عن صمتها والحديث بعدما اكتشفت أن شركة مايكروسوفت كانت تشارك في تطوير تقنيات تُستخدم في دعم جيش الاحتلال.

وأشارت إلى أن الشركة أبرمت عقدا مع وزارة دفاع الاحتلال بقيمة 133 مليون دولار لتخزين بيانات ضخمة عبر خدمة “مايكروسوفت أزور”، الأمر الذي يُعتبر مساهمة في مراقبة الفلسطينيين.

واتهمت الرسالة شركة مايكروسوفت بـ”قمع أي معارضة” من زملاء ابتهال “الذين حاولوا إثارة هذه القضية”، وقالت إن الشركة “فصلت موظفَين لمجرد تنظيمهما وقفة احتجاجية”.

وأضافت: “لقد حطمتني صور الأطفال الأبرياء المغطاة بالرماد والدماء، وبكاء الآباء المفجوعين، وتدمير عائلات وتجمعات بأكملها (…) وفي الوقت نفسه، يُمكّن عملنا في مجال الذكاء الاصطناعي من هذه المراقبة والقتل”.

وتابعت: “عندما انتقلتُ إلى منصة الذكاء الاصطناعي، كنتُ متحمسة للمساهمة في تطوير تقنياته وتطبيقاته لما فيه خير البشرية، ولم أُبَلّغ بأن مايكروسوفت ستبيع أعمالي للجيش والحكومة الإسرائيليين للتجسس على الصحفيين والأطباء وعمال الإغاثة وقتل عائلات مدنية بأكملها”.

وكشفت الرسالة أن استخدام جيش الاحتلال لتقنيات الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت و”أوبن إيه آي” في مارس 2025 تضاعف نحو 200 مرة مقارنة بما قبل هجوم السابع من أكتوبر 2023 (عملية طوفان الأقصى).

وأكدت أن الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت “يُشغل أكثر المشاريع حساسية وسرية للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك بنك الأهداف وسجل السكان الفلسطيني”.

Microsoft employee disrupts 50th anniversary and calls AI boss ‘war profiteer’ https://t.co/GCFXA2fYBH — The Verge (@verge) April 4, 2025

الشركة عطّلت حساب أبو السعد بعد الحادثة، ولم تعد قادرة على تسجيل الدخول مرة أخرى، وهذا قد يشير إلى فصلها من العمل، ومن المرجح أن تكون قد كتبت رسالتها قبل وقوع الحادثة، لتبعث بها للموظفين قبل تعطيل حساباتها.

تم مسح كل أكاونتات ابتهال أبوالسعد المغربية

وجاهدت بعملها الذي لا يقل عن 10 آلاف دولار وربما أكثر

وستتلقى العديد من المضايقات والتضييقات

ولن تقبل أي شركة أمريكية أخرى تعيينها

الله يتقبل منها ويعوضها خيرا.

قالت كلمة حق في وجه اقذر البشر .. pic.twitter.com/eqNLsfyZyk — Arwa almograbi (@AlmograbiArwa) April 5, 2025

ويأتي هذا الاحتجاج في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن دورها في النزاعات العسكرية، وسط دعوات متزايدة للشفافية حول علاقتها بالمؤسسات العسكرية والحكومات المتورطة في الصراعات.

يذكر أن حركة حماس ثمّنت “الموقف البطولي” لابتهال أبو سعد، وقالت في بيان لها على تلغرام إنها “أضاءت بتضحية وشجاعةٍ نادرتين على تواطؤ كبرى شركات التكنولوجيا العالمية مع آلة القتل الصهيونية، من خلال تزويد جيش الاحتلال بأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي يتم توظيفها في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بغزة”.

وأضافت: “موقفها الأصيل في رفض المشاركة بجرائم هذه الشركات، وانحيازها لقيم العدالة والإنسانية التي تمثلها قضية شعبنا، يجسد نقاء الضمير الإنساني، وقوة المبدأ الأخلاقي، والإصرار على فضح الوجه الدموي لهذه المؤسسات”.

ودعت حماس، العاملين في المؤسسات الداعمة لإسرائيل وجرائمه إلى “الاحتذاء بهذا الموقف البطولي للمهندسة أبو السعد”.

وطالبت الحركة الأمم المتحدة والدول والمنظمات الحقوقية حول العالم “بتوثيق كافة أشكال التواطؤ التكنولوجي مع جرائم الاحتلال، ومقاضاة هذه الشركات أمام المحاكم الدولية، والعمل كذلك على فرض عقوبات فورية عليها، لانتهاكها القوانين والأخلاقيات الإنسانية”.

هل تدعم تكنولوجيا “مايكروسوفت” الكيان الصهيوني؟

كانت وكالة أسوشيتد برس قد نشرت تحقيقاً في 18 فيفري الماضي، أكدت فيه أن “تقنيات الذكاء الاصطناعي المطورة من قبل مايكروسوفت وأوبن إيه آي- OpenAI استخدمت في برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف في غزة ولبنان”، ما أثار موجة غضب داخل وخارج الشركة.

وأشار التحقيق إلى “غارة جوية إسرائيلية خاطئة في عام 2023” استهدفت سيارة مدنية، وأدت إلى مقتل ثلاث فتيات وجدتهن في جنوب لبنان.

واستند التحقيق إلى وثائق وبيانات ومقابلات مع مسؤولين بجيش الاحتلال حاليين وسابقين، بينهم 3 ضباط استخبارات في الاحتياط، وكذلك مقابلات مع موظفين حاليين وسابقين في شركات مايكروسوفت وأوبن إيه آي وغوغل وأمازون.

وأشار التحقيق إلى طفرة كبيرة في استخدام الاحتلال لتقنيات شركتي “مايكروسوفت” و”أوبن إيه آي” في تلك الأنشطة منذ 7 أكتوبر 2023.

ونقلت الوكالة عن ضابط استخبارات صهيوني قوله إن الضباط الشباب يتعرضون لضغوط للعثور على الأهداف بسرعة فيقعون في أخطاء.

وفي جانفي الماضي، نشرت صحيفة غارديان البريطانية تحقيقاً قالت فيه إن “شركة مايكروسوفت الأمريكية عززت علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي لتقديم الدعم التكنولوجي للجيش خلال حرب غزة”.

وأوضحت الصحيفة أن منتجات مايكروسوفت كانت تستخدمها وحدات في القوات الجوية والبرية والبحرية الإسرائيلية، كما كانت وزارة دفاع الاحتلال تكلف مايكروسوفت بالعمل في مشاريع حساسة وسرية للغاية.

وأظهر التحقيق أن اعتماد جيش الاحتلال الإسرائيلي على تكنولوجيا السحابة والذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت تزايد خلال ما وصف بالمرحلة الأكثر كثافة من قصف غزة، كما جرى إبرام صفقات بقيمة لا تقل عن 10 ملايين دولار لتوفير آلاف الساعات من الدعم الفني.

هذا وواجهت شركات ومؤسسات عالمية أخرى احتجاجات على علاقاتها مع الاحتلال في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، جراء الحرب المستمرة.