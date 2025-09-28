 ما لغز “امرأة الزومبي” التي ظهرت في محافظة مصرية؟!

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل لسيدة غريبة الاطوار تقفز فوق سيارة وتتحدث بطريقة غير مفهومة، الأمر الذي جعلها تُلقب بـ”زومبي المنوفية”.

ويظهر في الفيديو الذي الرعب، عددا من الشباب داخل سيارة، بينما تحاول السيدة التشبث بالزجاج الأمامي موجهة كلمات غير واضحة للسائق، الذي بدا في حالة ارتباك شديد مستغيثا بالمارة لمساعدته وإبعادها عن المركبة.

ودفع المشهد غير المعتاد ببعض مستخدمي مواقع التواصل إلى تشبيهه بمشاهد أفلام الزومبي، فيما حاول آخرون التكهن بهوية السيدة وظروف الواقعة، خاصة مع حديثها بالإنجليزية وصراخها المتواصل.

وكشف مصدر إعلامي أن الأجهزة المعنية بمحافظة المنوفية بدأت بالفعل في فحص الفيديو لتحديد مكان تصويره والتأكد مما إذا كانت الواقعة قد حدثت داخل نطاق المحافظة أم في منطقة أخرى.

ولفت المصدر، إلى أن الفحص يهدف إلى الوقوف على ملابسات المقطع وحقيقته، بعد تداوله على نطاق واسع، فيما ستتخذ الجهات الأمنية الإجراءات اللازمة حال التوصل إلى أي مخالفات أو وقائع مرتبطة بالفيديو.

وأوضح أحد شهود العيان، أن السيدة يبدو عليها أنها تحمل جنسية أجنبية وغير منضبطة نفسيا وأن الأمر مرّ دون خسائر في أحد شوارع شبين الكوم، وفقا لما ذكره موقع ” القاهرة 24″.