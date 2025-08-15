-- -- -- / -- -- --
وفاة 18 شخصا وإصابة 9 آخرين في سقوط حافلة في واد الحراش
ما مشكلة بوقرة مع بيازيد؟

علي بهلولي
ما مشكلة بوقرة مع بيازيد؟
ح.م
سفيان بيازيد

يبدو أن لاعب المنتخب المحلي الجزائري سفيان بيازيد “ظلمه” المدرب مجيد بوقرة، في بطولة إفريقيا للعناصر المحلية “شان” 2025.

ورغم خبرة وكفاءة المهاجم بيازيد، إلّا أن المدرب بوقرة يُصرّ على منح لاعب نادي مولودية الجزائر صفة احتياطي، حيث أدخله بديلا في الدقيقة الـ 70 ضد أوغندا، وفي الدقيقة الـ 83 أمام جنوب إفريقيا، وفي الدقيقة الـ 59 ضد غينيا كوناكري.

واللافت أن بيازيد رغم أنه أُريد له أن يكون بديلا، إلا أنه تمكّن من هزّ شباك المنافسين مرّتَين، وأنقذ بوقرة مساء الجمعة من هزيمة كان يُمكن أن تُقصي محليّي “الخضر”. (فيديو أوغندا) + (فيديو غينيا كوناكري).

وبِالمُقابل، يُصرّ الناخب الوطني على منح الفرصة تلو الأخرى للمهاجم أيمن محيوس، حيث أشركه أساسيا في كل مقابلات المنتخب المحلي في “شان” 2025. ومع ذلك ما زال هذا اللاعب يبحث بِلا طائل عن مفتاح التهديف!

