-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ما مصير بن سبعيني في مواجهتَي النيجر؟

علي بهلولي
  • 1177
  • 1
ما مصير بن سبعيني في مواجهتَي النيجر؟
ح.م
رامي بن سبعيني في مباراة الجزائر والسويد شهر نوفمبر من عام 2022.

تحوم الشكوك حول مشاركة اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، في مقابلتي “الخضر” أمام النيجر أواخر شهر مارس الحالي، بِرسم تصفيات كأس إفريقيا 2024.

ويُجْبَرُ المدافع الأيسر بن سبعيني على الرّكون إلى الرّاحة، قبل تنظيم هاتَين المقابلتَين الدوليتَين الرّسميتَين في الـ 23 والـ 27 من مارس الحالي.

وقالت إدارة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، الأربعاء، إن لجنة الانضباط المحلّية عاقبت بن سبعيني بِالإيقاف لِمدّة مباراة واحدة نافذة، وتسديد غرامة مالية قيمتها 15 ألف أورو.

وكان الدولي الجزائري قد عوقب بِالطرد في مباراة البطولة الألمانية السبت الماضي.

وأضافت أن بن سبعيني سيغيب عن لقاء آخر، بِسبب تراكم البطاقات الصّفراء، لِجمعه الإنذار الخامس في آخر مواجهة من عمر منافسة “البوندسليغا”.

وللتوضيح، سيغيب بن سبعيني عن مقابلتَي فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ أمام المُضيّف نادي لايبزيغ والزّائر فريق فيردر بريمن، في البطولة الألمانية بِتاريخَي الـ 11 والـ 17 من مارس الحالي، على التّوالي. وهما آخر مقابلتَين محلّيتَين قبل إيقاف مسابقات الأندية، بِسبب قدوم فترة المواجهات الدولية عبر العالم (أواخر الشهر الجاري) المُدرجة ضمن أجندة “الفيفا”.

وكان سبعيني قد طُرد أيضا في آخر مباراة للمنتخب الوطني الجزائري، والتي حملت طابعا ودّيا أمام المُضيّف السويدي في الـ 19 من نوفمبر الماضي.

وإذا أضفنا إلى ذلك تحمّس الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي لِجلب المدافع الأيسر المغترب ريان آيت نوري، الذي يرتدي زيّ نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، فإن الضبابية تُغطّي مشاركة بن سبعيني في مواجهتَي النيجر، أو من هذه الفترة وبِالتحديد مستقبله لاعبا أساسيا في صفوف “الخضر”.

مقالات ذات صلة
بالصور.. سوناطراك تمضي عقد رعاية مع “الفاف”

بالصور.. سوناطراك تمضي عقد رعاية مع “الفاف”

برنامج إسباني يكشف رواية حكيمي عن تهمة الاغتصاب

برنامج إسباني يكشف رواية حكيمي عن تهمة الاغتصاب

وصية بيليه.. النصيب الأكبر من الثروة للزوجة الثالثة وظهور ابنة غير معترف بها

وصية بيليه.. النصيب الأكبر من الثروة للزوجة الثالثة وظهور ابنة غير معترف بها

بونجاح خارج حسابات بلماضي في مباراتي النيجر

بونجاح خارج حسابات بلماضي في مباراتي النيجر

بِالصّور: الملعب يُرمَّم وصقور الونشريس يعودون إلى أوكارهم

بِالصّور: الملعب يُرمَّم وصقور الونشريس يعودون إلى أوكارهم

بن ناصر في ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا

بن ناصر في ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • مختار

    على بلماضي الاستغناء عن بن سبعيني نهائيا فليس إلا مشاكسا فوضويا اعتاد على البطاقات الحمراء

    1

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد