ما هو موقف بلماضي من احتمال بقاء عمارة رئيسا للفاف؟

تصريحاته الأخيرة تؤكد الإشاعات

ماذا سيكون موقف الناخب الوطني، جمال بلماضي، من احتمال تراجع شرف الدين عمارة عن الاستقالة وبقائه رئيسا للاتحاد الجزائري لكرة القدم، وهل سيوافق على الاستمرار مع المنتخب الوطني والعمل معه من جديد في حالة تأكد هذا السيناريو..هي أسئلة تفرضها التطورات الأخيرة في بيت الفاف.

كشفت مصادر مطلعة للشروق بأن شرف الدين عمارة سيبقى بنسبة كبيرة رئيسا لاتحاد الجزائري لكرة القدم، مؤكدة بأن الجمعية العامة الاستثنائية القادمة للفاف سترفض استقالته وستقنعه بضرورة البقاء ومواصلة عهدته الانتخابية على رأس الفاف.

وتؤكد التصريحات الأخيرة لعمارة، بخصوص بقاء بلماضي وتواصله الدائم معه، هذا السيناريو، ما يعني أن حديثه عن مستقبل الناخب الوطني لم يكن اعتباطيا ولكن لعلمه أنه باق على رأس الهيئة الكروية، وهو ما يجعله ربما يحاول استمالة الناخب الوطني وفتح صفحة جديدة معه بعد توتر العلاقات بينهما في الفترة الأخيرة.

وتبعا لما كشفته الشروق في عددها السابق، بخصوص السيناريو الذي يتم التحضير له في الكواليس، من أجل بقاء شرف الدين عمارة في منصبه، سيتم خلال الجمعية العامة القادمة الاكتفاء بتغيير تركيبة المكتب الفيدرالي، من خلال إقصاء بعض الأعضاء واستبدالهم بآخرين.

في ذات السياق، من المرجح أن يكون الرباعي، عمار بهلول ومولدي عيساوي ورشيد قاسمي والعربي أومعمر على رأس قائمة الأعضاء المعنيين بمغادرة المكتب الفيدرالي، وهذا لوقوفهم وراء التمرد الأخير ضد عمارة.

ولن تتوقف التغييرات بإقصاء أربعة أعضاء فقط من تركيبة المكتب الفدرالي، ولكن قد تمتد لبعض الأسماء الأخرى التي قد تطالها المقصلة أيضا.

هذا، ومن المنتظر أن يجتمع المكتب الفدرالي الأحد القادم 17 أفريل الجاري، وسيتم خلاله ضبط موعد عقد الجمعية العامة الاستثنائية للفاف التي ستقرر مصير المكتب الفيدرالي ورئيس الفاف.

جدير بالذكر، أن عمارة كان قرّر إيقاف العضوين البارزين في المكتب الفدرالي عمار بهلول ومولدي عيساوي، ما يعني غيابهما عن الاجتماع القادم للمكتب الفدرالي.