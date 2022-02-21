ما هي الأرقام في هذا اللغز البصري المحير؟.. اختلفت الأجوبة والجدل مستمر!
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لما يعرف بـ”الوهم البصري”، وهو نوع من التحدي يطلب معرفة رقم يوجد في صورة معينة.
الصورة أظهرت رقما مخفيا جزئيا داخل دائرة مخططة باللونين الأسود والرمادي، مع تعليق يقول “ما هو الرقم الذي في الصورة؟”.
شنو الرقم الي موجود بداخل الصورة
وينهم اصحاب التركيز القوي 😎#الوهم_البصري pic.twitter.com/T50Or2Cmly
— Ali Majeed | علي مجيد (@alimajeed995) February 19, 2022
وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم شاهدوا “اللغز البصري” بعد انتشاره، وتوصلوا إلى استنتاجات مختلفة بشأن الأرقام المخفية.
وتباينت ردود المشاركين في محاولة حل هذا اللغز، الذي ضمّ بحسب ناشره الأرقام 3452839.
ويعمل “الوهم البصري” من خلال اللعب على حساسية التباين، وهو مقياس مهم للوظيفة البصرية، مما يسمح لنا بإدراك الفرق بين الأشياء وخلفياتها.
“الوهم البصري” من خلال اللعب على حساسية التباين
مين يقدر يعرف الأرقام في الصورة ؟ pic.twitter.com/dpy8oH1D9K
— Zahran Ahmed Zahran (@ZahranAhmedZah3) February 19, 2022
وعلى الرغم من أنه من المرجح أن يتمكن الأشخاص الذين يتمتعون بمستويات عليا من حساسية التباين، من رؤية جميع الأرقام السبعة على الفور، فإن كثيرين تمكنوا من رؤية 3 أرقام فقط هي 528،.
وتمكن آخرون من رؤية 4 أرقام هي 5283، ونجح فريق رابع من معرفة 5 أرقام هي 45383، بينما نجح أحدهم في معرفة الأرقام كلها مشيرا إلى أنه كانت هناك صعوبة في رؤية أول وآخر رقم في العدد داخل الدائرة.
الوهم البصري.. صورة حيرت رواد منصات التواصل الاجتماعي، هل استطعت قراءة الرقم داخلها؟#منصات #الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/KUCXlXiB2J
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) February 21, 2022
جدير بالذكر أنه يمكن أن تكون حساسية التباين الضعيفة من أعراض أمراض العين بما في ذلك إعتام عدسة العين أو الغلوكوما.