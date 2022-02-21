ما هي الأرقام في هذا اللغز البصري المحير؟.. اختلفت الأجوبة والجدل مستمر!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لما يعرف بـ”الوهم البصري”، وهو نوع من التحدي يطلب معرفة رقم يوجد في صورة معينة.

الصورة أظهرت رقما مخفيا جزئيا داخل دائرة مخططة باللونين الأسود والرمادي، مع تعليق يقول “ما هو الرقم الذي في الصورة؟”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم شاهدوا “اللغز البصري” بعد انتشاره، وتوصلوا إلى استنتاجات مختلفة بشأن الأرقام المخفية.

وتباينت ردود المشاركين في محاولة حل هذا اللغز، الذي ضمّ بحسب ناشره الأرقام 3452839.

ويعمل “الوهم البصري” من خلال اللعب على حساسية التباين، وهو مقياس مهم للوظيفة البصرية، مما يسمح لنا بإدراك الفرق بين الأشياء وخلفياتها.

وعلى الرغم من أنه من المرجح أن يتمكن الأشخاص الذين يتمتعون بمستويات عليا من حساسية التباين، من رؤية جميع الأرقام السبعة على الفور، فإن كثيرين تمكنوا من رؤية 3 أرقام فقط هي 528،.

وتمكن آخرون من رؤية 4 أرقام هي 5283، ونجح فريق رابع من معرفة 5 أرقام هي 45383، بينما نجح أحدهم في معرفة الأرقام كلها مشيرا إلى أنه كانت هناك صعوبة في رؤية أول وآخر رقم في العدد داخل الدائرة.

جدير بالذكر أنه يمكن أن تكون حساسية التباين الضعيفة من أعراض أمراض العين بما في ذلك إعتام عدسة العين أو الغلوكوما.