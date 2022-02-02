ما هي حملة “العدالة لخوجالي” لجمهورية أذربيجان؟

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، ثاني أكبر منظمة دولية في العالم من حيث عدد الدول الأعضاء، عدوان أرمينيا على جمهورية أذربيجان وأعربت عن تضامنها مع الشعب الأذربيجاني.

في عام 2004، أنشأت منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا) منتدى الشباب للحوار والتعاون.

في الاجتماع السادس لمجلس إدارة منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في الكويت في أفريل 2008، تم انتخاب ليلى علييفا، رئيس المكتب الروسي لمؤسسة حيدر علييف، كأول أمين عام لمنتدى الحوار بين الثقافات والحضارات.

حظيت حملة “العدالة لخوجالي – الحرية من أجل كاراباغ”، التي أطلقتها ليلى علييفا، بدعم خبراء منظمة التعاون الإسلامي في اجتماع للخبراء نظمته منظمة التعاون الإسلامي والايسيسكو في 17 مايو من العام نفسه.

بالإضافة إلى ذلك، تقرر تقديم اقتراح إلى اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلاميبإدراج الإبادة الجماعية في خوجالي في الكتب المدرسية في الدول الإسلامية.

في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في كمبالا، مدينة أوغندا، وافق منتدى الشباب على مبادرة المنسقة العامة لتحالف الحضارات ليلى علييفا “العدالة لخوجالي – الحرية لكاراباغ”.

تم اتخاذ قرار خاص في الاجتماع الخامس والثلاثين لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، ونتيجة لتأييد وزراء خارجية 57 دولة ( من بينها الجزائر) للقرار، تم إرساء الأساس السياسي والقانوني اللازم لتنفيذ هذا القرار.

وبحسب القرار، تم تحديد يوم إحياء ذكرى ضحايا المآسي الإنسانية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، وافق القرار على قائمة المآسي، بما في ذلك مأساة خوجالي، وقرر القيام بحملات توعية لنشر الحقيقة حول المآسي الإنسانية والعدوان والتطهير العرقي الذي واجهه السكان المسلمون في القرن العشرين.

وهكذا، وبمبادرة من ليلى علييفا، المنسقة العامة للحوار بين الثقافات لمنتدى الشباب للحوار والتعاون، وهو جزء من منظمة التعاون الإسلامي، انطلقت الحملة الإعلامية الدولية “العدالة لخوجالي” في 8 ماي 2008.

وكجزء من الحملة، أقيم معرض للصور التي التقطها الأطفال فيما يتعلق بمأساة خوجالي ومعرض لصور الشباب الأجانب فيما يتعلق بالمأساة في اسطنبول مدينة تركيا بمحطة مترو (تقسيم).

في الاجتماع السادس والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي في دمشق، مدينة سوريا في ماي 2009، أيد الوزراء بشكل كامل حملة “العدالة لخوجالي – حرية كاراباغ” التي ينفذها منتدى الشباب، وأُدرجت ملاحظات الحملة في القرار النهائي وتم توصية الدول الأعضاء بالمشاركة بنشاط في الحملة.

في عام 2011، اعتمد الاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي بيانًا لدعم حملة التوعية الدولية “العدالة لخوجالي”.

ناشد “إعلان أبوظبي”، الصادر في الاجتماع الثالث عشر للمجلس البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، الدول الأعضاء الاعتراف بمأساة خوجالي كجريمة ضد الإنسانية.

وقد استند ذلك إلى مبادرة منتدى شباب منظمة التعاون الاسلامي حول “التعاون بين منتدى شباب منظمة التعاون الاسلامي والاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الاسلامي”.

تنص الفقرة 3 من القرار على أن برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي تعتبر مذبحة المدنيين التي ارتكبتها القوات المسلحة الأرمينية في مدينة خوجالي الأذربيجانية جريمة ضد الإنسانية، والدول الأعضاء مدعوة أيضًا إلى تقييم الجريمة على المستوى الوطني.

تواجه البرلمانات الأعضاء في المنظمة تحديًا مباشرًا، وهذه الدعوة تخلق ظروفًا للاعتراف القانوني والسياسي بالمأساة على المستوى الوطني.

في الاجتماع السابع للاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة باليمبانج بإندونيسيا، أضيفت فقرة إضافية إلى القرار المعتمد تقليديا “عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان” في 30 جانفي 2012 بمبادرة منتدى الشباب.

في فقرة خاصة مكرسة لمأساة خوجالي، دعت برلمانات الدول الأعضاء إلى الاعتراف بالمأساة التي ارتكبتها القوات المسلحة الأرمنية ضد السكان الأذربيجانيين في خوجالي في 26 فيفري 1992 على أنها إبادة جماعية وطالبت بتقديم الجناة إليها (عدالة) .

تستخدم حملة العدالة من أجل خوجالي بنشاط مجموعة متنوعة من أدوات الاتصال والموارد، بما في ذلك وسائل الإعلام والإنترنت والأحداث الحية، للعمل على الصعيد العالمي وإيصال رسالتها.

وركزت الأحداث التي نُظمت في إطار حملة العدالة في خوجالي على إظهار المقاومة القوية للمجازر والتطهير العرقي والتمييز العنصري أو العرقي أو الديني، والتعبير عن التضامن مع ضحايا الإبادة الجماعية في خوجالي ومحاربة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الأذربيجانيين في خوجالي.

الحملة فعالة في العديد من البلدان، في الوقت الحاضر، يدعم أنشطتها أكثر من 120.000 شخص و115 منظمة.

مأساة خوجالي لأذربيجان كانت خوجالي مدينة أذربيجانية تقع داخل الحدود الإدارية لمنطقة كاراباغ الأذربيجانية، على طريق أغدام – شوشا – خانكيندي – أسكيران وبالقرب من المطار الوحيد في ذلك الوقت في المنطقة. كان عدد سكان المدينة أكثر من سبعة آلاف.

كان موقع المطار هنا ذا أهمية خاصة من وجهة نظر النقل والاتصالات، لهذا السبب، قبل اندلاع نزاع ناغورنو كاراباغ، أصبحت المدينة ملاذاً للاجئين.

استقر أتراكاهيسكا (Ahiskha) الفارين من الاضطرابات العرقية في آسيا الوسطى واللاجئين الأذربيجانيين المرحلين من أرمينيا في خوجالي. في فبراير 1992، تم ارتكاب إبادة جماعية غير مسبوقة ضد سكان خوجالي الأذربيجانيين. ونتيجة لهذه المأساة الدموية المعروفة باسم الإبادة الجماعية في خوجالي، قُتل آلاف الأذربيجانيين وأسروا، ودُمرت المدينة نفسها. في ليلة 25-26 فبراير 1992، استولت القوات المسلحة الأرمنية على مدينة خوجالي بمساعدة الفوج 366 لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق. قبل ليلة المأساة، بقي سكان خوجالي في المدينة وحاول (حوالي 2500 شخص) مغادرة المدينة للوصول إلى أقرب مستوطنة أذربيجانية بعد الهجوم.

ومع ذلك، فإن خطتهم لم تتحقق. قام الغزاة الذين دمروا خوجالي بقسوة خاصة ضد السكان المدنيين. كان القتل الوحشي لمئات من سكان خوجالي الأبرياء من أكثر الجرائم دموية التي ارتكبت خلال الصراع المسلح في منطقة كاراباغ بجمهورية أذربيجان. قتلت القوات المسلحة الأرمنية والوحدات العسكرية الأجنبية بوحشية جميع الأشخاص الذين لم يتمكنوا من مغادرة خوجالي والمناطق المحيطة بها.

وأسفر ذلك عن مقتل 613 شخصًا من بينهم 106 نساء و 63 طفلاً و 70 مسناً، واحتجاز 1275 شخصًا كرهائن، ولا يزال مصير 150 شخصًا مجهولاً.

وخلال المأساة، أصيب 487 من سكان خوجالي بإعاقة، بينهم 76 قاصرا، ودمرت 6 عائلات تماما، وفقد 26 طفلا والديهم و 130 طفلا فقدوا أحد والديهم. من بين القتلى، قُتل 56 منهم بوحشية، وقطع رؤوسهم، واقتُلعت أعينهم، وحُرقوا أحياء، ونزعوا للنساء الحوامل أطفالهم الذين لم يولدوا بعد.