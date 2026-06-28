ما هي فائدة وضع إناء من الماء تحت المكيف؟

يلجأ كثير من الناس إلى وضع إناء أو دلو من الماء داخل الغرفة المكيفة، اعتقادا منهم أنه يحمي من جفاف الهواء ويجعل النوم أكثر راحة.

ورغم أن هذه الحيلة تبدو بسيطة، فإن لها أساسا علميا مرتبطًا بطريقة عمل أجهزة التكييف وتأثيرها في رطوبة الهواء.

في هذا السياق، قال الدكتور شيفاكومار، استشاري أمراض الرئة في مستشفى كافيري ببنغالورو، بأن وضع دلو أو وعاء ماء في غرفة مكيفة يساعد على إعادة بعض الرطوبة إلى الهواء عبر التبخر الطبيعي، مع التأكيد على أن التأثير محدود مقارنة بجهاز الترطيب، بحسب موقع newspointapp

لماذا يسبب المكيف جفاف الهواء؟

لا يقتصر عمل المكيف على تبريد الهواء فقط، بل يزيل أيضا جزءً من الرطوبة الموجودة فيه أثناء عملية التبريد.

وعندما تنخفض الرطوبة داخل الغرفة بشكل ملحوظ، قد يشعر بعض الأشخاص بجفاف الأنف والحلق والجلد والعينين، خاصة عند تشغيل المكيف لساعات طويلة، وفقا لموقع indianexpress

كيف يساعد إناء الماء؟

عندما يُوضع إناء مملوء بالماء داخل الغرفة، يبدأ جزء من الماء بالتبخر تدريجيا إلى الهواء المحيط.

وتضيف هذه العملية كمية محدودة من بخار الماء إلى الجو، ما يساهم في رفع مستوى الرطوبة نسبيا وتعويض جزء من الرطوبة التي يسحبها المكيف، وفقا لموقع enviroliteracy

التخفيف من جفاف الحلق والأنف

من أبرز الفوائد المحتملة لهذه الطريقة أنها قد تساعد في تقليل الشعور بجفاف الحلق والأنف أثناء النوم.

فكلما كان الهواء أقل جفافا، حافظت الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي على رطوبتها بصورة أفضل، مما يقلل الإحساس بالانزعاج أو الحكة الصباحية.

راحة أكبر للبشرة والعينين

قد يلاحظ بعض الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة في غرف مكيفة أن بشرتهم تصبح أكثر جفافا أو أن أعينهم تشعر بالتهيج.

وتساعد الزيادة الطفيفة في الرطوبة الناتجة عن تبخر الماء على الحد من هذه المشكلة، وإن كان تأثيرها محدودا مقارنة بأجهزة الترطيب المخصصة، حسب موقع thebustednews

فائدة خاصة للأطفال وكبار السن

يُعد الأطفال وكبار السن أكثر حساسية للهواء الجاف. وتشير تقارير صحية إلى أن وجود وعاء ماء في الغرفة قد يجعل الجو أقل قسوة عليهم خلال ساعات النوم الطويلة، خاصة عند تشغيل المكيف طوال الليل، وفق موقع hindi.asianetnews

هل يغني عن جهاز ترطيب الهواء؟

الإجابة المختصرة: لا. فخبراء جودة الهواء يؤكدون أن إناء الماء يعمل كمُرطِّب طبيعي بسيط، لكنه لا يستطيع رفع الرطوبة بمقدار كبير في الغرف الواسعة. وتعتمد فعاليته على مساحة سطح الماء وحجم الغرفة ودرجة جفاف الهواء.

لذلك فإن أجهزة الترطيب تظل أكثر كفاءة عند الحاجة إلى زيادة الرطوبة بشكل واضح، وفق موقع enviroliteracy

كيف نجعل الحيلة أكثر فعالية؟

يمكن زيادة الاستفادة من هذه الطريقة عبر:

استخدام وعاء عريض بدلا من وعاء ضيق لزيادة مساحة التبخر.

تغيير الماء بانتظام للحفاظ على النظافة.

وضع الوعاء في مكان آمن بعيدا عن الأطفال.

عدم المبالغة في زيادة الرطوبة لتجنب نمو العفن، بحسب ما نشر في موقع indianexpress