ما هي مواصفات المدرب القادم للمنتخب الجزائري ؟

نهاية بيتكوفيتش اقتربت مع الخضر

لا شيء يشغل الاتحاد الجزائري حاليا غير اختيار المدرب القادم للخضر الذي سيكون مطلوب منه معاودة البناء بعد أن أوصلت مباراة سويسرا، في المونديال الأمريكي، رفقاء مازة إلى القاع، وعصفت بكيان المنتخب الجزائري.

كل الأخطاء التي ارتكبت مع بيتكوفيتش يجب ألا تتكرر ومنها الحوار المعطل بينه وبين لاعبيه، حيث اتضح أن المدرب برغم مدة تدريبه للخضر الطويلة، إلا أن هناك لاعبين لم يحدثهم أبدا وجها لوجه ولو باستعمال المترجم، فالعلاقة بين المدرب واللاعب لا يجب أن تتوقف في الشأن الكروي، فهناك مدربين يساعدون لاعبيهم في أمورهم الخاصة والعائلية بالسؤال والنصيحة، ويقال أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا إذا أعجبه لاعب سأل عن اللغة التي يتقنها حتى يبدأ هو بنفسه الاتصال به ويتواصل معه عدة أيام ليعرف ميولاته ليس في الكرة فقط وإنما في مجالات حياتية أخرى.

المدرب القادم سيجد العجينة جاهزة، خليط بين خبرة بن سبعيني ورفاقه، وشباب مازة ورفاقه، وقد يكون الموسم الكروي القادم، ثري بالنجوم الجزائريين حيث ضمن بدر الدين بوعناني مشاركته مع شتوتغارت في رابطة الأبطال الأوروبية، التي ضمن اللعب فيها آيت نوري مع مانشستر سيتي ونبيل بن طالب مع ليل وياسين تيطراوي مع لانس ورامي بن سبعيني مع بوريسيا دورتموند وحاج موسى مع فينورد، إضافة إلى كمّ هائل من اللاعبين الذين سيشاركون في بقية المنافسات الأوروبية مثل فارس شعيبي وإبراهيم مازة وآخرين، في انتظار اللحظات الأخيرة من الميركاتو حيث اقترب الكثير من اللاعبين الجزائريين، من فرق كبيرة في صورة بلغالي وعمورة.

المدرب الجديد على بعد أيام من أول تربص وأول مباراة، ضمن تصفيات القصر الملكي، يجب أن تكون له نظرة شاملة عن الفريق حتى لا يضيع الأشهر في التعرف عليهم، ويجب أن يعرف بأن أحد أسلحة الخضر على مرّ التاريخ هي الروح القتالية، من منتخب جبهة التحرير الوطني، الذي ترك فرنسا لأجل الجزائر ومرورا برفقاء بتروني وبلومي ووصولا إلى جيل رياض محرز المتوج باللقب القاري، إضافة إلى تمكنه من التوظيف الجيد للاعبين لأن الأنصار ملوا من لاعبين واتهموهم بضعف الأداء، وهم في الأصل موجودين مع بيتكوفيتش في غير مناصبهم، كما أن المدرب القادم يجب أن يفتح ورشة الدفاع وينهيها بعد شهر أو شهرين على أكثر تقدير.

الخضر في حاجة إلى مدرب صبور لا يكترث بالانتقادات، ولا يتابع بحساسية ما يكتب ويقال عنه كما كان شأن جمال بلماضي، ولا ينفرد برأيه ويجب عليه أن يرمي الانتقادات في البحر كما كان حال بيتكوفيتش الذي ربما الخيبة التي سببها لأنصار الخضر، وعجزه في كل المباريات الكبيرة، ستجعله يعتزل التدريب نهائيا بعد الذي حدث له مع الخضر.