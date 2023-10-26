ما هي “نبوءة أشعياء” التي توعد نتنياهو بتحقيقها؟

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيحقق “نبوءة إشعياء” في الحرب التي يشنها على قطاع غزة.

ووصف نتنياهو الفلسطينيين بأنهم “أبناء الظلام”، حسب تعبيره، والإسرائيليين بـ”أبناء النور”، وفق قوله.

وجاء ذلك في خطاب متلفز أعلن خلاله نتنياهو أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) برئاسته، حدد توقيت الدخول البري لقطاع غزة.

وقال إن الحرب لها هدفين: “تصفية حماس من خلال تدمير قدراتها العسكرية والسلطوية، والقيام بكل ما يمكن لإعادة المختطفين”.

نتنياهو الذي وجَّه كلامه للإسرائيليين قال: “سنحقق نبوءة إشعياء، لن تسمع بعد، خراباً في أرضك، سنمنح المجد لشعبك، سنقاتل معاً وسننتصر”.

وأضاف أن الحرب هي بين “شر حماس، والحرية والتقدم، نحن أبناء النور وهم أبناء الظلام، وسيهزم النورُ الظلام”، بحسب تعبيره.

يا أمة متى تستيقظوا

ها هو النتن علنا يقول

نتنياهو: نحن شعب النور وهم شعب الظلمة – سنحقق نبوءة إشعياء

هل فهمتم ماذا يعني بشعب النور ؟ يعني جماعة لوسيفر (ابليس) والمتنورين

ونبؤءة اشعياء التي يريد تنفيذها النتن

هلاك مصر ولبنان والعراق وجميع بلاد العرب

استيقظوا pic.twitter.com/QCNACyZDwi — أحداث سرية …سري للغايه صاادم Classified 🔥🗝 (@lion_07777) October 25, 2023

وبحسب دائرة المعارف البريطانية (موسوعة بريطانيا)، فإن سفر إشعياء، المكوّن من 66 فصلاً، يُعد “واحداً من أعمق الأعمال اللاهوتية والأدبية التعبيرية في الكتاب المقدس”.

وأشارت إلى أنه تم تجميع السفر على مدى فترة نحو قرنين، من النصف الثاني من القرن الثامن قبل الميلاد، إلى النصف الثاني من القرن السادس قبل الميلاد.

وأضافت دائرة المعارف أن “علماء الكتاب المقدس يقسمون سفر إشعياء إلى قسمين رئيسين”، وأوضحت أن سفر “إشعياء الأول” يحتوي على أقوال ونبوءات إشعياء.

وقالت إن إشعياء هو “نبي من القرن الثامن قبل الميلاد”، وأضافت أن هذه الأقوال والنبوءات “إما كتبها هو أو أتباعه المعاصرون في القدس”.

وأكد الناشط السياسي والمهندس المصري ممدوح حمزة :بأن “نبوءة اشعياء التي تحدث عنها نتيناهو تقول “هَا هُوَ الرَّبُّ قَادِمٌ إِلَى مِصْرَ يَرْكَبُ سَحَابَةً سَرِيعَةً، فَتَرْتَجِفُ أَوْثَانُ مِصْرَ فِي حَضْرَتِهِ، وَتَذُوبُ قُلُوبُ الْمِصْرِيِّينَ فِي دَاخِلِهِمْ. وَأُثِيرُ مِصْرِيِّينَ عَلَى مِصْرِيِّينَ فَيَتَحَارَبُونَ، وَيَقُومُ الْوَاحِدُ عَلَى أَخِيهِ، وَالْمَدِينَةُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَالْمَمْلَكَةُ عَلَى الْمَمْلَكَةِ، فَتَذُوبُ أَرْوَاحُ الْمِصْرِيِّينَ فِي دَاخِلِهِمْ، وَأُبْطِلُ مَشُورَتَهُمْ، وَتَنْضُبُ مِيَاهُ النِّيلِ وَتَجِفُّ الأَحْوَاضُ وَتَيْبَسُ. و تُنْتِنُ الْقَنَوَاتُ، وَتَتَنَاقَصُ تَفَرُّعَاتُ النِّيلِ وَتَجِفُّ”.

وقال أحد النشطاء: “نتنياهو في خطابة بالأمس يؤكد حلم إسرائيل الكبرى باعلانة أنه سيحقق نبوءة اشعيا بقولة “نحن شعب النور، وهم شعب الظلمة، سوف نحقق نبوءة إشعياء، والتي تتكلم عن دمار العراق ودمشق واليمن ومصر وقيام اسرائيل الكبرى بين النهرين النيل والفرات. على الرغم من أن تلك الأحلام ليست جديدة ولكن هذه المرة الخطر يحدق بالجميع والتهديد بحرب دينية ولا يعني ذلك حدوث تلك النبوءة بالضرورة”.