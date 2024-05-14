ما يجب أن تعرفه عن إسهال المسافرين!

يتعرض كثير من الناس حال تنقلهم إلى بلدان أخرى إلى مايطلق عليه “إسهال المسافرين”، وذلك بسبب تغير في المناخ والنمط الغذائي.

تبدأ هذه الحالة بتقلصات مؤلمة في المعدة، مما قد يعرضك لعدة نوبات في رحلة واحدة، يتعافى منها البعض دون علاج وتلزم آخرين السرير لعدة أيام.

الأعراض الأكثر شيوعا

وفقا لموقع Mayo clin هناك أعراض ينبغي الانتباه لها:

ـ التبرز ثلاث مرات أو أكثر يوميا بشكل مفاجئ.

ـ تقلصات مؤلمة في المعدة.

ـ الغثيان.

ـ القيئ.

ـ الحمى.

ـ الإسهال الشديد وظهور دم في البراز.

ـ جفاف الفم.

ـ شعور بالنعاس والكسل.

عوامل الخطورة

ـ البكتيريا الأشريكية القولونية التي تعد من أكثر الأسباب شيوعا.

ـ الطفيليات المعروفة بتسببها في الإسهال مثل الجيارديا والأميبا وخفية الأبواغ.

ـ يعتقد أن حالة من كل ثلاث حالات تسببها الفيروسات.

ـ كما قد يكون سبب الإسهال مجهولا في خمس إلى نصف الحالات تقريبا وقد يكون السبب هو إستجابة الجهاز الهضمي لبعض الجراثيم غير المعروفة. حسب موقع الطبي.

أشخاص أكثر عرضة لإسهال المسافرين

هم الشباب وقليلو المناعة والمصابون بمرض إلتهاب الأمعاء أو مرض السكري والذين يتناولون مضادات الحموضة بالنسبة للرجال والنساء.

وعلى الرغم من أن إسهال المسافر يحدث من 3 إلى 5أيام فإن 20%من المرضى قد يمكثون في السرير لمدة أطول، حسب موقع wikipédia.

انتبه لما تأكله

ـ إذا لم تكن قادرا على سلق الطعام أو طهيه لاتتناوله إطلاقا.

ـ لاتأكل من الباعة المتجولين.

ـ تجنب تناول الحليب غير المبستر ومشتقاته و الكافيين.

ـ لاتتناول الأسماك القشرية واللحوم.

ـ تجنب الصلصات والأطعمة المعروضة.

ـ تناول الأطعمة التي تقدم ساخنة.

ـ تناول الأطعمة التي يمكنك تقشيرها بنفسك.

ـ لا تشرب الماء غير المعقم وآستخدم المياه المعبأة للشرب وعند غسل الأسنان.

ـ لاتستخدم مكعبات الثلج.

ـ تأكد من نظافة الأطباق وتجفيفها.

ـ اغسل يديك دائما عدة مرات قبل تناول الطعام.

ـ ابق فمك مغلقا عند الإستحمام.

كما لاينصح خبراء الصحة بتناول المضادات الحيوية للوقاية من إسهال المسافرين فهي لاتوفر أي حماية إلا في حالة حصول أعراض حادة. وفقا لموقع Beacomhealth system.