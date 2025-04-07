ما يجب فعله في حالة الإصابة بسكتة دماغية؟

إن مشاهدة شخص يُصاب بسكتة دماغية قد تكون تجربة مخيفة، ولأنها قد تُسبب ضررا بالغا، فمن المهم أن يعرف الجميع أعراضها وما يجب فعله عند اللزوم.

فكلما تم تشخيص هذه الحالة الصحية مبكرا، زادت معدلات الانقاذ، وكلما بدأ العلاج أسرع، كانت النتائج أفضل.

مع العلم أنهيستمر التلف الدماغي في التراكم بسرعة مع كل دقيقة تمر، بمعدل حوالي 1.9 مليون خلية دماغية تُفقد في الدقيقة، وفقا لموقع healthpartners.

متى تحدث السكتة الدماغية؟

تحدث السكتة الدماغية عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، يشبه الأمر النوبة القلبية، ولكن بالنسبة للدماغ.

يمكن أن يحدث هذا إما بسبب جلطة دموية تسد أحد الأوعية الدموية (السكتة الدماغية الإقفارية)، أو بسبب تسرب أو انفجار أحد الأوعية الدموية في الدماغ (السكتة الدماغية النزفية).

وتشير الدراسات إلى أن حوالي 87% من السكتات الدماغية هي سكتات إقفارية، بينما 13% المتبقية هي سكتات نزفية.

تبدأ خلايا الدماغ بالموت إذا انقطع عنها الأكسجين والمغذيات لمدة 3 إلى 4 دقائق فقط – وهذا بالضبط ما يحدث أثناء السكتة الدماغية.

بعد حوالي 10 دقائق من انقطاع الأكسجين، يصبح الضرر شديدا وقد يكون لا رجعة فيه، بدون رعاية طبية فورية، يمكن أن تُسبب السكتة الدماغية تلفا دماغيا دائمًا، أو إعاقة، أو حتى الوفاة، وفقا لموقع dailyhealthpost.

ما هي العلامات التحذيرية؟

خدر أو ضعف غير عادي

من العلامات الدالة على قرب الإصابة بسكتة دماغية الشعور بخدر أو ضعف غير متوقع، يتركز بشكل خاص في جانب واحد من جسمك، يشمل ذلك الوجه أو الذراع أو الساق.

صعوبة الكلام

من العلامات التحذيرية الأخرى صعوبة الكلام،ووجود صعوبة في اختيار الكلمات المناسبة أو تفسير ما يقوله الآخرون.

ضبابية الرؤية

قد تُشير مضاعفات الرؤية، مثل ضبابية الرؤية أو ازدواجها، إلى احتمالية الإصابة بسكتة دماغية.

الدوخة أو فقدان التوازن

قد يُنذر الشعور بالدوار أو فقدان السيطرة على التوازن أيضا بسكتة دماغية، لا تستهِن بهذه الأعراض، فقد تكون نذيرا لأزمة صحية مُرتقبة.

الصداع الشديد المستمر

قد يُشير الصداع المفاجئ والحارق، خاصة عندما يصاحبه أعراض أخرى، إلى اقتراب الإصابة بسكتة دماغية.

عدم القدرة على المشي بشكل صحيح

إذا كنت تجد صعوبة في المشي أو الحفاظ على ثباتك، فقد يكون ذلك بسبب سكتة دماغية، يمكن أن تظهر هذه الصعوبة على شكل تعثر، أو مشاكل في التنسيق، أو ضعف في الساق.

الإرهاق أو التعب الشديد

قد يكون الشعور بالإرهاق أو الضعف غير المعتاد، خاصة دون سبب واضح، بمثابة جرس إنذار مبكر للإصابة بسكتة دماغية، وفقا لموقع thehealthsite.

فكّر بسرعة عند الإصابة

عند الاتصال بالإسعاف، استخدم كلمة “سكتة دماغية” عند التحدث إلى المسعفين.

تشمل الخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها ما يلي:

– إذا كنت تعرف أو تتذكر وقت ظهور الأعراض، فأبلغ المسعفين، أو إذا كان المريض قد استيقظ لتوه من نوم عميق،لأن معرفة وقت ظهور الأعراض مفيد لمقدمي الرعاية الصحية لتحديد أفضل خيارات العلاج.

– كن مستعدا لإبلاغ الطوارئ بأعراض الشخص.

– تحدث إلى المريض بهدوء وطمئنه بأن المساعدة ستصل قريبا.

– قم بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، إذا لزم الأمر،وافحص نبض الشخص وتأكد من أنه يتنفس.

-عند وصول المسعفين، تواصل معهم بأكبر قدر ممكن من الوضوح حول الأحداث التي أدت إلى ظهور أعراض السكتة الدماغية، بما في ذلك أعراض المريض، حسب موقع verywellhealth.