“ما يجري فيها عقاب من الله”.. تغريدة مستفزة للصهيوني إيدي كوهين عن مصر!
أثار الصحفي الصهيوني إيدي كوهين الجدل عبر شبكات التواصل الاجتماعي بنشره تغريدة مستفزة عن مصر، تفنن من خلالها في الشماتة بالأوضاع الاقتصادية والسياسية.
وقال كوهين في تغريدته على منصة إكس: “ما يجري حاليا في مصر هو عقاب من الله: غلاء فاحش ومجاعة.. سوء إدارة.. جفاف.. فساد وتحرش.. توقفت السياحة.. فساد سياسي وأمور كثيرة أخرى”.
وأضاف: “الله يعاقب مصر لأنها سمحت بتسليح الفصائل الفلسطينية في غزة.. المصريين تعرضوا أيام النبي موسى لضربات كثيرة من الله لأنهم اضطهدوا بنو إسرائيل. التاريخ يعيد نفسه”.
ما يجري حاليا في مصر هو عقاب من الله :
غلاء فاحش ومجاعة
سوء إدارة
جفاف
فساد وتحرش
توقفت السياحة
فساد سياسي
وأمور كثيرة أخرى
الله يعاقب مصر لأنها سمحت بتسليح الفصائل الفلسطينية في غژة.
المصريين تعرضوا ايام النبي موسى لضربات كثيرة من الله لأنهم اضطهدوا بنو إسرائيل. التاريخ يعيد…
— إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) February 8, 2024
وتساءل نشطاء عن سبب تراجع الصحفي الصهيوني عن مواقفه السابقة، حيث نشر تغريدة منذ مدة، يمدح من خلالها سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووصفه بالسياسي المحنك، بينما أشار آخرون لخلافات جادة بين مصر والاحتلال الإسرائيلي بشأن ترحيل الفلسطينيين لصحراء سيناء.
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🔴 صحيفة إسرائيل اليوم، هددت مصر بإنهاء معاهدة السلام مع إسرائيل وإنهاء جميع العلاقات إذا تم إرسال سكان غزة إلى سيناء.
وقال المصريون: “إذا عبر شخص واحد سيناء، فإن معاهدة السلام ستنتهي”. pic.twitter.com/PF5C5IGO3Q
— الصين بالعربية (@mog_china) February 6, 2024