“ما يجري فيها عقاب من الله”.. تغريدة مستفزة للصهيوني إيدي كوهين عن مصر!

أثار الصحفي الصهيوني إيدي كوهين الجدل عبر شبكات التواصل الاجتماعي بنشره تغريدة مستفزة عن مصر، تفنن من خلالها في الشماتة بالأوضاع الاقتصادية والسياسية.

وقال كوهين في تغريدته على منصة إكس: “ما يجري حاليا في مصر هو عقاب من الله: غلاء فاحش ومجاعة.. سوء إدارة.. جفاف.. فساد وتحرش.. توقفت السياحة.. فساد سياسي وأمور كثيرة أخرى”.

وأضاف: “الله يعاقب مصر لأنها سمحت بتسليح الفصائل الفلسطينية في غزة.. المصريين تعرضوا أيام النبي موسى لضربات كثيرة من الله لأنهم اضطهدوا بنو إسرائيل. التاريخ يعيد نفسه”.

وتساءل نشطاء عن سبب تراجع الصحفي الصهيوني عن مواقفه السابقة، حيث نشر تغريدة منذ مدة، يمدح من خلالها سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووصفه بالسياسي المحنك، بينما أشار آخرون لخلافات جادة بين مصر والاحتلال الإسرائيلي بشأن ترحيل الفلسطينيين لصحراء سيناء.