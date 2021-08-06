ما يحدث في تونس شأن داخلي..والجزائر تحترم هذا المبدأ

عقب تصريحات مغلوطة تناقلتها وسائل إعلام أجنبية..مصدر رسمي للشروق

نفى مصدر رسمي بوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، التأويلات والأخبار المغلوطة التي تناقلتها بعض الوسائل الأجنبية، بخصوص رفض الجزائر القرارات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد، مؤكدا أن الجزائر تحترم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وقال ذات المصدر في تصريح للشروق، إن وزارة الخارجية تنفي نفيا قاطعًا كل التأويلات التي نقلتها، الجمعة، وسائل إعلام أجنبية.

وكانت بعض وسائل الإعلام الأجنبية، قلت أن الجزائر ترفض قرارات الرئيس التونسي التي جاءت بإيعاز “من مصر والإمارات العربية المتحدة وترفض أن يكون حفتر جديد في تونس (…)”.

ونفى مصدر الشروق هذا الخبر، مؤكدا أنه لا يمثل “لا من قريب ولا من بعيد موقف الجزائر “، وأن الجزائر تحترم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

إلى ذلك وصف المصدر ذاته الخبر الذي تناقلته وسائل إعلام أجنبية بـ” بالمناورة الفاضحة”، من قبل بعض وسائل الإعلام الأجنبية، التي تحاول التشويش على العلاقات الجزائرية مع دول الجوار والدول العربية.”

وختم مصدر “هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة وغير مؤسسة.”