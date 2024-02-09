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رياضة

ما يقترب من 4 ملايير ستُنعش خزينة “الفاف” سنويا

علي بهلولي
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ما يقترب من 4 ملايير ستُنعش خزينة “الفاف” سنويا
ح.م
جانب من المؤتمر الصحفي لِباتريس موتسيبي.

ستدخل خزينة اتحاد الكرة الجزائري كلّ سنة، قيمة مالية مُعتبرة تُقدّر بـ 400 ألف دولار أمريكي، أو ما يقترب من رقم 3.7 ملايير سنتيم.

وكشف عن هذا الرّقم، الجمعة، رئيس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم باتريس موتسيبي، في مؤتمر صحفي نشّطه بِكوت ديفوار، عشية اختتام فعّاليات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وأوضح موتسيبي أن هيئته كانت تمنح كلّ اتحاد محلّي لِكرة القدم مبلغ 200 ألف دولار أمريكي سنويا، ولكن من الآن فصاعدا، فإن الرّقم سيتضاعف مرّتَين.

وأبدى المسؤول الكروي الجنوب إفريقي فخره، لِكون أكبر المنافسات التي تُشرف هيئته على تنظيمها، مُمثّلة في “الكان”، صارت تجذب عدد معتبر من المشاهدين عبر أرجاء المعمورة. وأوضح أن نسخة كوت ديفوار 2024 جلبت مليارَي (2) مشاهد، في تلميح إلى أحد أقوى مصادر ارتفاع قيمة المنح التي يستفيد منها كلّ اتحاد كرة محلّي بينهم الجزائري.

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