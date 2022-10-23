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رياضة

مبابي صاحب أغلى صفقة في تاريخ الكرة

الشروق الرياضي
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مبابي صاحب أغلى صفقة في تاريخ الكرة
ح.م
كيليان ميابي

كشفت وسيلة إعلام فرنسي، الأحد، عن خفايا صفقة تجديد عقد المهاجم كيليان مبابي مع إدارة نادي باريس سان جيرمان.

وكان الدولي الفرنسي مبابي (23 سنة) في ماي الماضي، قد وافق على إضافة ثلاث سنوات أخرى للعقد، وجعل فترة تمثيله لِألوان “البي آس جي” تنقضي في صيف 2025.

وقالت صحيفة “لو باريزيان” إن مبابي بِتجديده للعقد، أمضى أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم. وأوضحت أن مهاجم نادي العاصمة الفرنسية سيقبض 636 مليون أورو (خالية من الضرائب) إلى غاية انتهاء فترة ارتدائه لِزيّ فريق باريس سان جيرمان. وذلك على النّحو التالي: أجرة سنوية بـ 72 مليون أورو، و180 مليون منحة الإمضاء (يستلمها على ثلاث دفعات)، ومنحة أُخرى سُمّيت بـ “الوفاء” قيمتها 70 مليون لِخوضه العام الأوّل، و80 مليون أورو للعام الثاني، و90 مليون أورو للعام الثالث.

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