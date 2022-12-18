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رياضة

مبابي هدّافا للمونديال

علي بهلولي
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مبابي هدّافا للمونديال
ح.م
كيليان مبابي

نال اللاعب الدولي الفرنسي كيليان مبابي مساء الأحد لقب هدّاف كأس العالم، نسخة قطر 2022.

وأحرز المهاجم مبابي 8 أهداف، بعد خوضه كلّ لقاءات “الديكة” وعددها 7 مواجهات. يوجد بينها 6 مقابلات شارك فيها أساسيا.

ووصل مبابي إلى مرمى المنافسين مرّتَين فقط بِواسطة ركلة الترجيح، وكان ذلك في النّهائي أمام الأرجنتين.

وهزّ النجم الفرنسي شباك المنتخبات المُنافسة في مقابلات: أستراليا (1) والدانمارك (2) بِرسم دور المجموعات، وبولونيا (2) في إطار ثمن النهائي، والأرجنتين (3) لِحساب المحطّة الختامية.

ولا تُحتسب في هذه الاحصائيات وكما هو معمول به، الأهداف التي تُسجّل خلال سلسلة ركلات الترجيح.

وحلّ في المركز الثاني المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بِرصيد 7 أهداف.

وخلف مبابي المهاجم الإنجليزي هاري كين، الذي تُوِّج بِلقب هدّاف النسخة الماضية عام 2018 بِروسيا، بعد أن سجّل 6 أهداف.

ومنذ طبعة اليابان وكوريا الجنوبية 2002، وتسجيل الهدّاف البرازيلي رونالدو 8 توقيعات، لم يتمكّن أي ّ لاعب من بلوغ هذه الحصيلة من الأهداف في البطولات الموالية، حتى جاءت نسخة 2022.

تاريخيا، يبقى الفرنسي جوست فونتان يتصدّر اللائحة بِرصيد 13 هدفا، في استحقاق السويد 1958.

أمّا اللاعب الذي سجّل الحصيلة الأكبر وفي أكثر من نسخة، فهو الألماني ميروسلاف كلوزه بِمجموع 16 هدفا في دورات 2002 و2006 و2010 و2014.

وبِخصوص تسجيل مبابي ثلاثية في نهائي كأس العالم 2022، فقد سبقه الإنجليزي جيفري هارست، الذي هزّ الشباك أيضا ثلاث مرّات ضد ألمانيا الغربية، في المباراة الختامية لِطبعة 1966.

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