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رياضة

مبابي وريبيري مستاءان من لوغرايت ويتعاطفان مع زيدان

الشروق الرياضي
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مبابي وريبيري مستاءان من لوغرايت ويتعاطفان مع زيدان
ح.م
نوال لوغرايت

أثار رئيس اتحاد فرنسا لِكرة القدم نوال لوغرايت سهرة الأحد الجدلَ، لما تطرّق إلى زين الدين زيدان الذي كان مُرشّحا لِتدريب منتخب “الزّرق”.

وفي ظهور إعلامي له عبر إذاعة “آر آم سي”، قال رئيس اتحاد الكرة الفرنسي نوال لوغرايت، في ردّه على سؤال حول رأيه في زين الدين زيدان الذي استلم عرضا لِتدريب منتخب البرازيل: “زيدان في البرازيل؟ لا يهمّني، يُمكنه الذّهاب إلى حيث يُريد. لو حاول زيدان الاتّصال بي لِتدريب منتخب فرنسا، فلن أقبل، بل لن أردّ عليه في الهاتف. أنصح الصحافيين بِأن يُخصّصوا حصّة لِزيدان حتى يجد ناديا أو منتخبا يُدرّبه”!

وكان لوغرايت قد مدّد، الأحد، عقد الناخب الوطني الفرنسي ديدييه ديشان حتى صيف 2026، بعد أن كانت المدّة تنقضي في الـ 31 من ديسمبر الماضي. وبعد أن كان زيدان أقوى المُرشّحين لِخلافته.

ونشر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد هذه التصريحات “الفجّة” لِنوال لوغرايت، وكتب: “زيدان هو فرنسا…لا يُمكن أن نُهين أسطورة بِهذه الطريقة”.

بِدوره، استهجن النجم الفرنسي السابق فرانك ريبيري تصريحات نوال لوغرايت، واستغرب في تغريدة له عبر موقع “تويتر” هذه الألفاظ التي تفوّه بها رئيس اتحاد الكرة لمّا تطرّق إلى “زيزو”.

من جهتها، ردّت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا عبر الموقع ذاته، واعتبرت تصريحات لوغرايت تتضمّن عدم احترام لِشخصية زيدان وكرة القدم والرياضة عموما.

وطالبت المسؤولة الحكومية رئيس اتحاد الكرة المحلّي بِتقديم الاعتذار إلى زين الدين زيدان.

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