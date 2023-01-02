مبابي وهالاند على رأس التشكيلة الأغلى في العالم

نشر موقع “ترانسفير ماركت” الألماني، المتخصص في الأرقام والإحصاءات الرياضية أغلى تشكيلة في العالم، التي تضم اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في مراكزهم.

وتمثل هذه التشكيلة لاعبين في 4 دوريات كروية كبرى، وهي “الليغا” الإسبانية، و”البريميرليغ” الإنجليزي، و”الليغ1″ الفرنسي، و”البوندسليغا” الألمانية.

وجاء على رأس التشكيلة الأغلى في العال النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي تبلغ قيمته السوقية حاليا 180 مليون يورو، والنجم النرويجي الذي تقدر قيمته بـ170 مليون يورو.

وضمت التشكيلة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا وتبلغ قيمته السوقية الحالية 60 مليون يورو، والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي وقيمته السوقية 70 مليون يورو.

وفي مركز قلب الدفاع، ضمت التشكيلة روبين دياز من مانشستر سيتي الإنجليزي وقيمته السوقية 75 مليون يورو، إلى جانب مدافع كرواتيا جوسكو غفارديول بنفس القيمة السوقية، كما تواجد في التشكيلة الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز، وقيمته حاليا 70 مليون يورو.

وتواجد في وسط الميدان لاعب بوروسيا دورتموند جود بيلينغهام، بقيمة 110 ملايين يورو، والإسباني بيدري بـ100 مليون يورو.

وضمت التشكيلة الأغلى، الجناح الأيمن، لاعب أرسنال، ساكا وقيمته حاليا بـ100 مليون يورو، إلى جانب الجناح الأيسر للريال

فينيسيوس جينيور تقدر قيمته حاليا بـ120 مليون يورو.

وفي الهجوم تواجد إيرلينغ هالاند، الذي يعد ثاني أغلى لاعب في العالم بقيمة بلغت 170 مليون يورو، خلف اللاعب الأعلى قيمة في العالم، الفرنسي كيليان مبابي الذي تقدر قيمته السوقية حاليا بـ180 مليون يورو.