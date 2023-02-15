مبابي يبيّن الطريقة المثلى للإطاحة بالبايرن

يرى نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي أن فريقه قادر على تعويض خسارة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام البايرن، والتأهل إلى الدور المقبل.

وقال مبابي لقناة “كنال بلوس” الفرنسية عقب اللقاء الهزيمة أمام البايرن: “اللاعبون بحاجة إلى أن يكونوا بصحة جيدة وأن ننام جيدا، ونأكل جيدا”.

وأضاف: “يمكننا أن نفعل شيئا هناك إذا كنا أكثر قتالية، فهم غير مرتاحين، دعنا ننتقل بسرعة ونذهب مرة أخرى”.

كما تحدث مبابي في المنطقة المخصصة لوسائل الإعلام بملعب حديقة الأمراء، بثقة كبيرة وقال: “تسألون من المرشح للتأهل في المباراة المقبلة؟ باريس سان جيرمان، كالعادة”.

وخسر نادي باريس سان جيرمان على ملعبه ووسط جماهيره في حديقة الأمراء أمام ضيفه “البافاري” بهدف، سجله كومان، في مباراة شارك فيها مبابي بديلا، بسبب عدم جاهزيته التامة.