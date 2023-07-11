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رياضة

مبابي يتحدى باريس سان جيرمان

عمر سلامي
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مبابي يتحدى باريس سان جيرمان
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كيليان مبابي

أكدت تقارير إعلامية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، يصر على البقاء في باريس سان جيرمان لموسم آخر، حتى لو كلفه ذلك الجلوس على مقاعد البدلاء.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن باريس سان جيرمان يهدد مبابي بالتهميش في الموسم المقبل، إذا أصر على البقاء ثم الرحيل مجانا.

وقالت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية أن مبابي يصر على البقاء مع سان جيرمان لعام آخر، حتى لو نفذت إدارة النادي التهديد ببقائه على مقاعد البدلاء طوال الموسم.

وأشارت إلى أن مبابي مستعد لقبول هذا الوضع، الذي سبق أن تعرض له أدريان رابيو في موسمه الأخير مع باريس، قبل الانتقال إلى جوفنتوس الإيطالي.

وأضافت: “إدارة باريس قد تبلغ المدرب لويس إنريكي بضم مبابي إلى قائمة المباريات، دون السماح له بالمشاركة”.

ويريد النادي الفرنسي تجديد عقد مبابي أو بيعه هذا الصيف، ومنحه مهلة لا تتجاوز الأسبوعين، إلا أن النجم الفرنسي يخطط لخوض موسم جديد مع باريس، ثم الرحيل مجانا.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في صيف 2024، وأبلغ المهاجم الفرنسي ناديه بأنه لن يفعل بند التمديد حتى 2025.

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