مبابي يتعرض لإساءات عنصرية خلال احتفالات الجماهير الأرجنتينية

أكدت تقارير إعلامية أن نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي تعرض إلى إساءات عنصرية، خلال احتفالات الجماهير الأرجنتينية ، في العاصمة، بوينس آيرس، بالتتويج بكأس العالم.

وأكدت صحفية القناة الفرنسية “بي أف أم” خلال تغطيتها الثلاثاء احتفالات الجماهير الأرجنتينية، أن الجماهير تطلق عبارات عنصرية في حق نجم المنتخب الفرنسي.

وقالت الصحفية ماري جينتريك، على المباشر، أن الجماهير الأرجنتينية، المتواجدة على مقربة منها، كررت كلمات عنصرية مؤسفة، استهدفت كيليان مبابي.

كما أكدت تقارير صحفية، أن صحفي أرجنتيني، كان متواجدا في الاحتفالات، بوينس آيرس، قال أن مبابي تعرض لإساءات عنصرية.

وأضافت التقارير أن مبابي أهين في عيد ميلاده الرابع والعشرين، بدلا من إبداء التقدير له، وهو الذي احتل المركز الأول في قائمة هدافي البطولة برصيد ثمانية أهداف ، بما في ذلك ثلاثية في النهائي.