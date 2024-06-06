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رياضة

مبابي يتفوّق على زيدان وتييري هنري

عمر سلامي
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مبابي يتفوّق على زيدان وتييري هنري
ح.م
كيليان مبابي

قدم كيليان مبابي تمريرتين حاسمتين لزميليه راندال كولو مواني وجوناثان كلوس، وسجل الهدف الثالث، في مباراة ودية انتهت بفوز فرنسا على لوكسمبورغ بثلاثية نظيفة.

ووصل مبابي إلى 29 تمريرة حاسمة بقميص الديوك، ليتفوّق على النجمين تييري هنري وزين الدين زيدان.

ولا يتفوق على مبابي في آخر 50 عاما، سوى أنطوان غريزمان الذي قدم 30 تمريرة حاسمة.

ووقع مبابي على عقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2029 وقضى 7 سنوات مع باريس سان جيرمان، قادما من نادي موناكو في صيف عام 2017 مقابل 180 مليون يورو.

وشارك مبابي في 308 مباراة مع النادي الباريسي، سجل خلالها 256 هدفا ليصبح الهداف التاريخي للنادي.

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