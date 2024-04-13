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رياضة

مبابي يثير الجدل بعد الهزيمة أمام برشلونة

عمر سلامي
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مبابي يثير الجدل بعد الهزيمة أمام برشلونة
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كيليان مبابي

أثار النجم كيليان مبابي الجدل بعد هزيمة ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي أمام برشلونة في مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعد ساعات قليلة من خسارة سان جيرمان أمام برشلونة، بثلاثة أهداف لهدفين، والأداء الباهت لمبابي، تواجد النجم الفرنسي في مدينة جنيف الفرنسية، من أجل الحضور في معرض للساعات، بعد أن تلقى دعوى رسمية.

ونشرت علامة Hublot”” للساعات عبر حسابها على منصة “إنستغرام” صورا لمبابي خلال زيارته التي قام بها الخميس، والتي ظهر فيها مبتسما للكاميرات، ما أثار جدلا في وسط مشجعي النادي الباريسي.

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وتعرض مبابي إلى انتقادات كبيرة بعد مستواه المخيب للآمال أمام برشلونة، حيث لم يسدد أي كرة على مرمى الفريق الإسباني، وقدم مراوغة واحدة صحيحة.

وسيشارك كيليان مبابي في مباراة باريس القادمة أمام برشلونة، المقررة الثلاثاء القادم، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

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