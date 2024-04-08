مبابي يحذّر برشلونة

حذر نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، فريق برشلونة قبل مواجهة الفريقين، الأربعاء، وأعلن جاهزيته للمواجهة.

وقال مبابي في تصريحات مقتضبة لقناة “تيليفوت” عن المواجهة: هذه هي لحظة اللاعبين العظماء، أنا جاهز، وكما هو الحال دائما، لن أختبئ”.

وأضاف النجم الفرنسي: “بالنظر إلى الإمكانات التي لدينا، أنا متأكد من أننا سنبذل كل ما في وسعنا، والنتيجة في علم الغيب”.

ويستضيف النادي الفرنسي فريق برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، سهرة الأربعاء، بحديقة الأمراء، بباريس.