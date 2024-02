مبابي يحسم قراره النهائي بخصوص وجهته المقبلة

كشفت تقارير إعلامية، عن الوجهة المستقبلية لنجم نادي باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي.

وقالت صحيفة “لو باريزيان”، أن مبابي قرّر الانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل بعد نهاية عقده مع النادي الفرنسي.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، في تقريرها: “قائد منتخب فرنسا سينضم إلى أكبر ناد في العالم الموسم المقبل، ويتم التفاوض حاليا بين ريال مدريد والمهاجم على اللمسات الأخيرة خلف الكواليس”.

🔵 INFO LE PARISIEN | Pour le PSG et différents acteurs majeurs du football français, le doute n’est plus permis : Kylian Mbappé a décidé de quitter la Ligue 1 à la fin de la saison et rejoindre le plus grand club du monde, qui l’attend depuis toujours

➡️ https://t.co/E4LPnjD7S5 pic.twitter.com/I6v6X3SpdM

— Le Parisien (@le_Parisien) February 4, 2024