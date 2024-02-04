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رياضة

مبابي يحسم قراره النهائي بخصوص وجهته المقبلة

عمر سلامي
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مبابي يحسم قراره النهائي بخصوص وجهته المقبلة
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كيليان مبابي

كشفت تقارير إعلامية، عن الوجهة المستقبلية لنجم نادي باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي.

وقالت صحيفة “لو باريزيان”، أن مبابي قرّر الانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل بعد نهاية عقده مع النادي الفرنسي.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، في تقريرها: “قائد منتخب فرنسا سينضم إلى أكبر ناد في العالم الموسم المقبل، ويتم التفاوض حاليا بين ريال مدريد والمهاجم على اللمسات الأخيرة خلف الكواليس”.

وتابعت “لو باريزيان”: “يعتقد باريس سان جيرمان أن انضمام مبابي إلى ريال مدريد مسألة وقت، وهو أمر لا مفر منه في نهاية المطاف، لأنه يريد الانتقال إلى الفريق الأبيض”.

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