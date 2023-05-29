مبابي يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

حسم النجم الفرنسي، كيليان مبابي، موقفه من البقاء مع باريس سان جيرمان أو الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وقال مبابي في حفل توزيع جوائز الأفضل في الدوري الفرنسي: “أستمتع هنا، ولدي عقد مستمر، أشعر أنني لاعب أفضل وسأكون هنا مرة أخرى في العام المقبل”.

🗣️ Mbappé: “I’m happy with the decision I made last year. My contract has 1 more year and I’ll be here [PSG] next season.” pic.twitter.com/n4c8ggS66Q — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 28, 2023

وأضاف: “أرغب في شكر جميع اللاعبين الذين قدموا موسما رائعا، جوناثان ديفيد الذي أحرز العديد من الأهداف، وبالتأكيد ليونيل ميسي زميلي الذي ساعدني كثيرا”.

وتابع نجم باريس سان جيرمان: “لطالما أردت أن أترك اسمي في تاريخ المسابقة الفرنسية، حتى مع طموحي، لم أكن أتوقع أن أكسب كل تلك الجوائز بهذه السرعة، أشعر بمتعة حقيقية”.

في موضوع يخص مبابي ولازم اقوله في اقرب وقت https://t.co/IKdub4LnBJ — حسن (@H__X14) May 29, 2023

ويرتبط كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى صيف 2025 المقبل، بعدما سبق وجدد عقده مع العملاق الباريسي الصيف الماضي، بعدما كان قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

Kylian Mbappé l’a annoncé durant la cérémonie des trophées UNFP, il sera au PSG l’année prochaine. https://t.co/ohAMhXLL6j pic.twitter.com/m4wpNxIWpM — L’ÉQUIPE (@lequipe) May 29, 2023

وكانت بعض التقارير الصحفية قد زعمت أن مبابي يفكر في مغادرة باريس سان جيرمان خلال الصيف المقبل، بسبب فشل الفريق في الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتوّج نجم باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لموسم 2022 – 2023 .