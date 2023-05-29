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رياضة

مبابي يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

عمر سلامي
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مبابي يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان
ح.م
كيليان مبابي

حسم النجم الفرنسي، كيليان مبابي، موقفه من البقاء مع باريس سان جيرمان أو الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وقال مبابي في حفل توزيع جوائز الأفضل في الدوري الفرنسي: “أستمتع هنا، ولدي عقد مستمر، أشعر أنني لاعب أفضل وسأكون هنا مرة أخرى في العام المقبل”.

وأضاف: “أرغب في شكر جميع اللاعبين الذين قدموا موسما رائعا، جوناثان ديفيد الذي أحرز العديد من الأهداف، وبالتأكيد ليونيل ميسي زميلي الذي ساعدني كثيرا”.

وتابع نجم باريس سان جيرمان: “لطالما أردت أن أترك اسمي في تاريخ المسابقة الفرنسية، حتى مع طموحي، لم أكن أتوقع أن أكسب كل تلك الجوائز بهذه السرعة، أشعر بمتعة حقيقية”.

ويرتبط كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى صيف 2025 المقبل، بعدما سبق وجدد عقده مع العملاق الباريسي الصيف الماضي، بعدما كان قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد زعمت أن مبابي يفكر في مغادرة باريس سان جيرمان خلال الصيف المقبل، بسبب فشل الفريق في الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتوّج نجم باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لموسم 2022 – 2023 .

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