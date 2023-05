مبابي يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

حسم النجم الفرنسي، كيليان مبابي، موقفه من البقاء مع باريس سان جيرمان أو الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وقال مبابي في حفل توزيع جوائز الأفضل في الدوري الفرنسي: “أستمتع هنا، ولدي عقد مستمر، أشعر أنني لاعب أفضل وسأكون هنا مرة أخرى في العام المقبل”.

🗣️ Mbappé: “I’m happy with the decision I made last year. My contract has 1 more year and I’ll be here [PSG] next season.” pic.twitter.com/n4c8ggS66Q

— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 28, 2023