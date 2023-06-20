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رياضة

مبابي يحطم رقما قياسيا جديدا

عمر سلامي
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مبابي يحطم رقما قياسيا جديدا
ح.م
كيليان مبابي

حطم النجم الفرنسي كيليان مبابي رقم مواطنه الأسطورة الراحل جوست فونتين بعدما سجل هدفه الـ54 في موسم واحد.
ووقع مبابي، هدف الفوز في مباراة منتخب بلاده أمام اليونان في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا “يورو 2024″، ليسجل بذلك هدفه الـ54 في موسم واحد مع الأندية والمنتخبات.

وحطم كيليان مبابي، الرقم القياسي الذي يحمله النجم الراحل جوست فونتين، منذ موسم 1957 – 1958 ، بـ53 هدفا.

ويحتل نجم باريس سان جيرمان المركز الخامس في ترتيب هدافي منتخب فرنسا التاريخيين برصيد 40 هدفا، بينما يحتل أولفييه جيرو الصدارة بواقع 54.

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