مبابي يحطم رقما قياسيا جديدا
حطم النجم الفرنسي كيليان مبابي رقم مواطنه الأسطورة الراحل جوست فونتين بعدما سجل هدفه الـ54 في موسم واحد.
ووقع مبابي، هدف الفوز في مباراة منتخب بلاده أمام اليونان في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا “يورو 2024″، ليسجل بذلك هدفه الـ54 في موسم واحد مع الأندية والمنتخبات.
وحطم كيليان مبابي، الرقم القياسي الذي يحمله النجم الراحل جوست فونتين، منذ موسم 1957 – 1958 ، بـ53 هدفا.
ويحتل نجم باريس سان جيرمان المركز الخامس في ترتيب هدافي منتخب فرنسا التاريخيين برصيد 40 هدفا، بينما يحتل أولفييه جيرو الصدارة بواقع 54.
Kylian Mbappé meilleur buteur français sur une saison
En inscrivant un penalty avec l’équipe de France contre la Grèce, Kylian Mbappé a inscrit son 54e but de la saison. Il dépasse ainsi Just Fontaine, qui en avait marqué 53 en 1957-1958 https://t.co/pkQvtIrHXY#FRAGRE pic.twitter.com/lHV8dBuRvS
— L’ÉQUIPE (@lequipe) June 19, 2023