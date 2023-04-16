مبابي يدخل تاريخ باريس سان جيرمان من أوسع الأبواب

حقق مهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، رقما تاريخيا، خلال مباراة ناديه أمام ضيفه لانس، مساء السبت، في إطار الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي.

وأحرز مبابي هدف التقدم لباريس سان جيرمان عند د31 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب “بارك دي برانس” .

ووفقا لشبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن مبابي أصبح هداف فريق باريس سان جيرمان عبر تاريخ دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم “ليغ 1″، برصيد 139 هدفا.

وتجاوز مبابي المهاجم الأوروغوياني إديسون كافاني، بفارق هدف واحد، ويليهما النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش برصيد 113 هدفا.

كما يعد المهاجم الشاب البالغ من العمر 24 عاما، هداف باريس سان جيرمان التاريخي برصيد 203 أهداف أحرزها خلال 253 مباراة، في جميع البطولات.