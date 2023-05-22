مبابي يدعم فينيسيوس بعد تعرضه لهتافات عنصرية

عبّر النجم الفرنسي كيليان مبابي، عن تضامنه ودعمه لمهاجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، بعد تعرضه لهتافات عنصرية خلال مباراة فالنسيا.

ونشر كيليان مبابي، صورة فينيسيوس، عبر حسابه على شبكة “انستغرام”، وكتب عليها: “لست وحدك.. نحن معك وندعمك”.

وتعرض فينيسيوس لهتافات عنصرية من جماهير فالنسيا مع إلقاء بعض المقذوفات عليه، ما أدى لتوقف المباراة لعدة دقائق بعد اشتباكات من الجانبين.

وعرفت الدقائق الأخيرة من مباراة ريال مدريد وفالنسيا اشتباكات عنيفة، انتهت بطرد فينيسيوس جونيور.

وانهزم ريال مدريد بنتيجة هدف دون رد أمام مضيفه فالنسيا، بالجولة 35 من الليغا.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 71 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع فالنسيا رصيده إلى 40 نقطة في المركز 13.