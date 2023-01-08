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رياضة

مبابي يردّ بِاستياء على لوغرايت وينتصر لِزيدان

الشروق الرياضي
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مبابي يردّ بِاستياء على لوغرايت وينتصر لِزيدان
ح.م
نوال لوغرايت

ردّ النجم الفرنسي كيليان مبابي بِاستياء سهرة الأحد على رئيس اتحاد الكرة المحلّي نوال لوغرايت، وانتصر لِزين الدين زيدان.

وفي ظهور إعلامي له عبر إذاعة “آر آم سي”، قال رئيس اتحاد الكرة الفرنسي نوال لوغرايت، في ردّه على سؤال حول رأيه في زين الدين زيدان الذي استلم عرضا لِتدريب منتخب البرازيل: “زيدان في البرازيل؟ لا يهمّني، يُمكنه الذهاب إلى حيث يُريد. لو حاول زيدان الاتّصال بي لِتدريب منتخب فرنسا، فلن أقبل، بل لن أردّ عليه في الهاتف. أنصح الصحافيين بِأن يُخصّصوا حصّة لِزيدان حتى يجد ناديا أو منتخبا يُدرّبه”!

ونشر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد هذه التصريحات “الفجّة” لِنوال لوغرايت، وكتب: “زيدان هو فرنسا…لا يُمكن أن نُهين أسطورة بِهذه الطريقة”.

للإشارة، فإن لوغرايت مدّد، الأحد، عقد الناخب الوطني الفرنسي ديدييه ديشان حتى صيف 2026، بعد أن كانت المدّة تنقضي في الـ 31 من ديسمبر الماضي. وبعد أن كان زيدان أقوى المُرشّحين لِخلافته.

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