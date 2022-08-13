مبابي يرشّح 3 لاعبين للفوز بالكرة الذهبية

يرشّح مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، نفسه للفوز بالكرة الذهبية، إلى جانب لاعبين آخرين، حسب ما تحدث عنه في حوار لـ”فرانس فوتبول”.

وقال الدولي الفرنسي في الحوار: “أرشح كريم بنزيمة. ثم أنا، وساديو ماني”، مضيفا:” بنزيمة حقق بنزيمة نجاحا باهرا، وقدّم أفضل مواسم عمره”.

وتابع مبابي عن بنزيمة:”لقد بلغ 34 عاما، وفاز بلقب جديد لدوري الأبطال، وكان حاسما في الكثير من الأحيان”. قبل أن يردف:”لو كنت كريم بنزيمة، ولم أفز بالجائزة هذا العام، لتوقفت عن التفكير في الكرة الذهبية للأبد”.

لهذا السبب استبعد ميسي من قائمة المرشّحين للكرة الذهبية

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية مساء الجمعة، عن قائمة اللاعبين الـ30 المرشّحين للتتويج بالكرة الذهبية، شهر أكتوبر المقبل. والمفاجئ أن هذه القائمة لم تحتوي على اسم نجم البياسجي ليونيل ميسي.

ويعتبر البرغوث الأرجنتيني أكثر اللاعبين تتويجا بالكرة الذهبية، التي تحصل عليها في 7 مناسبات. لكنه لن يكون معنيا بطبعة 2022 التي سيعلن عن الفائز بها في حفل خاص يوم 17 أكتوبر بباريس.

وبين أبرز الأسماء المرشّحة لنيل الكرة الذهبية، تضمّنت قائمة “فرانس فوتبول” نجم ريال مدريد كريم بن زيمة، وإرلينغ هالاند، وروبرت ليفاندوفسكي، وكيليان مبابي، ورياض محرز، وساديو ماني، ومحمد صلاح، ولوكا مودريتش.

وعن سبب استبعاد ميسي من قائمة الكرة الذهبية، أوضح صحفي “فرانس فوتبول” إيمانويل بويان أن “القواعد الجديدة للجائزة، والتي لا تلتفت إلى مسيرة اللاعب، وتعتمد على أدائه في الموسم السابق فقط، لم تكن في مصلحته”.

وأضاف بويان يقول: “كما علينا أن نعترف أن موسم ميسي الأول في باريس كان محبطا، سواء من ناحية الأرقام ومن الناحية النظرية”.