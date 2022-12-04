مبابي يرفض الترويج للخمور على هامش المونديال

رفض النجم الفرنسي كيليان مبابي الترويج للخمور، على هامش تظاهرة كأس العالم 2022 بِقطر.

ونال المهاجم الفرنسي مرّتَين لقب “الفيفا” لِأحسن لاعب في المباراة، وذلك في مقابلتَي منتخب فرنسا أمام كلّ من فريقَي أستراليا والدانمارك، بِرسم دور المجموعات لِمنافسة المونديال. لكن خلال التقاط الصورة التذكارية وهو يحمل المكافأة، كان مبابي يتعمّد عدم الظهور أمام رمز الشركة الأمريكية “بدويايزر” لِصناعة الخمور.

وفي تقرير لِصحيفة “ليكيب” الفرنسية نشرته، الأحد، فإنه فضلا عن الخمور، يرفض كيليان مبابي الترويج للرّهان الرّياضي (القمار)، والشركات التي تعتني بِتحضير الوجبات السريعة.