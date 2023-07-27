مبابي يرفض الحديث مع ممثلي الهلال السعودي

أكدت تقارير إعلامية فرنسية أن مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، رفض الحديث مع ممثلي نادي الهلال السعودي.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن نجم المنتخب الفرنسي رفض أي نقاش مع ممثلي نادي الهلال الذين تنقلوا إلى باريس، للتفاوض مع اللاعب بعد العرض المقدم لناديه.

وأضافت الصحيفة أن وفدا من مسؤولي النادي السعودي جاء إلى باريس لإنهاء صفقة انتقال المهاجم الدولي البرازيلي السابق، مالكوم، إلى صفوفه قادما من زينيت سانت بطرسبورغ الروسي، ورغب باستغلال هذه المناسبة لتقديم مشروعه إلى مبابي.

وكان نادي الهلال قد تحصل على ترخيص من باريس سان جيرمان للتحدث مع مبابي بعد اقتراحه 300 مليون يورو من أجل ضمه إلى صفوفه.