مبابي يصدم باريس سان جيرمان بهذا القرار
قرّر النجم الفرنسي كيليان مبابي عدم تفعيل بند تمديد تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان، لعام إضافي حتى صيف 2025.
وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن مبابي البالغ 24 عاما، قرّر عدم تمديد عقده لموسم ثالث على التوالي، رغم محاولات مسؤولي النادي الباريسي لوضعه على رأس المشروع الرياضي الجديد.
Mbappé ne devrait pas lever l’option d’un an sur son contrat et met la pression sur le PSGhttps://t.co/05mt8CGqwq pic.twitter.com/lHU6cFfWaC
— L’ÉQUIPE (@lequipe) May 23, 2023
وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن كيليان مبابي أمامه مهلة حتى تاريخ 31 جويلية المقبل، لتفعيل مدة تعاقده الحالي، لموسم إضافي.
ليكيب : مبابي قرر عدم تفعيل بند تمديد عقده لسنة إضافية حتى 2025 .. ما يعني إمكانية رحيله في صيف 2024 مجاناً.
اللاعب ما زال يريد ريال مدريد والعكس صحيح ..
لكن باريس سان جيرمان لن يستسلم حتى أخر يوم.. pic.twitter.com/j8PgtRPvI5
— محمد عواد (@mohammedawaad) May 24, 2023
وتابعت “ليكيب” أن قرار مبابي قد يكون محاولة منه للضغط على الإدارة الباريسية لإبرام صفقات أكثر نجاحا، خلال صيف العام الجاري.