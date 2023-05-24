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رياضة

مبابي يصدم باريس سان جيرمان بهذا القرار

عمر سلامي
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مبابي يصدم باريس سان جيرمان بهذا القرار
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كيليان مبابي

قرّر النجم الفرنسي كيليان مبابي عدم تفعيل بند تمديد تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان، لعام إضافي حتى صيف 2025.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن مبابي البالغ 24 عاما، قرّر عدم تمديد عقده لموسم ثالث على التوالي، رغم محاولات مسؤولي النادي الباريسي لوضعه على رأس المشروع الرياضي الجديد.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن كيليان مبابي أمامه مهلة حتى تاريخ 31 جويلية المقبل، لتفعيل مدة تعاقده الحالي، لموسم إضافي.

وتابعت “ليكيب” أن قرار مبابي قد يكون محاولة منه للضغط على الإدارة الباريسية لإبرام صفقات أكثر نجاحا، خلال صيف العام الجاري.

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