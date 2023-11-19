مبابي يصل إلى الهدف رقم 300 في مسيرته الكروية

نجح نجم نادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، فى الوصول إلى الهدف رقم 300 خلال مسيرته الكروية.

وسجل النجم الفرنسي، هاتريك في مرمى منتخب جبل طارق، في تصفيات يورو 2024.

وساهم مبابي في الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب الفرنسي أمام منتخب جيل طارق بـ14 هدفا مقابل صفر.

🇫🇷 Mbappé on scoring 300 goals: “It’s just part of the process, there are some players who scored 800 or 850 goals in their career…”. “300 is just hilarious!”. “I have to keep going and improve for both club and national team”, told TF1. pic.twitter.com/4dy89EYbuS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 18, 2023

وذكرت شبكة “أوبتا”، أن مبابي نجح في تسجيل هدفه رقم 300 في مسيرته مع النادي والمنتخب الوطني، قبل أن يصل إلى 25 عاما، متفوقا على ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو ونيمار.

وعلى صعيد الأندية، سجل مبابي 254 هدفا، 227 منهم مع باريس سان جيرمان، إضافة لـ 46 هدفا مع منتخب فرنسا.

سجل كيليان مبابي هدفه رقم 300 في مسيرته (مع النادي + المنتخب الوطني)، قبل أن يبلغ 25 عامًا، وهو الرقم الذي لم يتمكن ميسي أو كريستيانو رونالدو أو نيمار من تحقيقه.تاريخي.pic.twitter.com/EDNowMbCVO — AISSA Fadil (@aissa_fadil) November 19, 2023

وعبّر مبابي عن سعادته بالوصول إلى 300 هدف، حيث قال: “إنه مجرد جزء من العملية، هناك بعض اللاعبين الذين سجلوا 800 أو 850 هدفا في مسيرتهم”.

وأضاف: “إنه رقم يغمرني بالسعادة، يجب أن أواصل التقدم وأتحسن مع النادي والمنتخب”.