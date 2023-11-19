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رياضة

مبابي يصل إلى الهدف رقم 300 في مسيرته الكروية

عمر سلامي
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مبابي يصل إلى الهدف رقم 300 في مسيرته الكروية
ح.م
كيليان مبابي

نجح نجم نادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، فى الوصول إلى الهدف رقم 300 خلال مسيرته الكروية.

وسجل النجم الفرنسي، هاتريك في مرمى منتخب جبل طارق، في تصفيات يورو 2024.

وساهم مبابي في الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب الفرنسي أمام منتخب جيل طارق بـ14 هدفا مقابل صفر.

وذكرت شبكة “أوبتا”، أن مبابي نجح في تسجيل هدفه رقم 300 في مسيرته مع النادي والمنتخب الوطني، قبل أن يصل إلى 25 عاما، متفوقا على ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو ونيمار.

وعلى صعيد الأندية، سجل مبابي 254 هدفا، 227 منهم مع باريس سان جيرمان، إضافة لـ 46 هدفا مع منتخب فرنسا.

وعبّر مبابي عن سعادته بالوصول إلى 300 هدف، حيث قال: “إنه مجرد جزء من العملية، هناك بعض اللاعبين الذين سجلوا 800 أو 850 هدفا في مسيرتهم”.

وأضاف: “إنه رقم يغمرني بالسعادة، يجب أن أواصل التقدم وأتحسن مع النادي والمنتخب”.

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