مبابي يصل إلى الهدف رقم 300 في مسيرته الكروية

نجح نجم نادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، فى الوصول إلى الهدف رقم 300 خلال مسيرته الكروية.

وسجل النجم الفرنسي، هاتريك في مرمى منتخب جبل طارق، في تصفيات يورو 2024.

وساهم مبابي في الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب الفرنسي أمام منتخب جيل طارق بـ14 هدفا مقابل صفر.

🇫🇷 Mbappé on scoring 300 goals: “It’s just part of the process, there are some players who scored 800 or 850 goals in their career…”.

“300 is just hilarious!”.

“I have to keep going and improve for both club and national team”, told TF1. pic.twitter.com/4dy89EYbuS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 18, 2023