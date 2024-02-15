مبابي يعادل رقم صلاح ودروغبا في دوري الأبطال

عادل مهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي رقم المصري محمد صلاح والإيفواري ديدي دروغبا، في دوري أبطال أوروبا.

وحقق مبابي رقمين مميزين خلال مباراة فريقه أمام ضيفه ريال سوسييداد الإسباني، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز النادي الباريسي بثنائية نظيفة.

وسجل مبابي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 58 من زمن اللقاء الذي جرى بملعب حديقة الأمراء.

وأفادت شبكة “سكواكا” للإحصائيات، أن مبابي تساوى مع الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والإيفواري المعتزل ديدي دروغبا برصيد 44 هدفا لكل منهم في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، إلى أن كيليان مبابي بات أول لاعب يسجل هدفا واحدا على الأقل في 10 مباريات متتالية بملعب فريقه ضمن دوري الأبطال.

ورفع المهاجم الفرنسي رصيده إلى 4 أهداف في الموسم الحالي لدوري الأبطال، والـ44 في مسيرته حتى الآن ضمن البطولة، سجلها خلال 68 مباراة بقميص باريس سان جيرمان، وفريقه السابق موناكو.