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رياضة

مبابي يعدد أسباب السقوط أمام الماتادور الإسباني

عمر سلامي
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مبابي يعدد أسباب السقوط أمام الماتادور الإسباني
ح.م
كيليان مبابي

تحدث نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، عن أسباب الإقصاء في الدور نصف النهائي من مونديال 2026.

وأقصيت “الديوك” الفرنسية، في نصف النهائي، بعد الهزيمة بثنائية أمام المنتخب الإسباني.

وافتتح أوريارزابال، باب التهديف للمنتخب الإسباني من ركلة جزاء في د22، قبل أن يضاعف بيدرو النتيجة في د 58.

وقال كيليان مبابي في تصريحات له، عبر قناة “إم 6” الفرنسية عقب اللقاء: “لم نقدم الأداء المطلوب سواء فنيا أو تكيتيكيا أو المستوى العام، وعندما لا تقدم الأداء الجيد في قبل نهائي كأس العالم، فلا يمكن أن تفوز”.

وأضاف مبابي: “لقد التزم المنتخب الإسباني بخطة لعبه المشهور بها، فهم فريق يحب فرض إيقاعه بالاستحواذ، بينما خططنا للضغط عليهم في نصف ملعبهم لكسر إيقاعهم، ولكن لم ننجح في ذلك، بل ارتكبنا مشكلات فنية كثيرة، ولم نقدر على تشكيل خطورة عليهم عندما احتجنا إلى ذلك”.

وتابع قائد المنتخب الفرنسي: “لقد تركناهم يتحكمون بإيقاع المباراة، وأخفقنا في تعديل الكفة، ومع الضغط العالي في بداية المباراة وجدنا أنفسنا دائما ثلاثة لاعبين ضد اثنين في خط الوسط، وهذا أمر صعب أمام إسبانيا”.

وأكد نجم ريال مدريد: “عند استعادة الكرة منهم، لم نكن مميزين فنيا في التمريرات الأولى واللمسة الأولى بدرجة ترقى لمباراة في قبل نهائي كأس العالم، كل هذه الأسباب كانت وراء الخسارة”.

وختم مبابي: “أشعر بخيبة أمل كبيرة، لأن الوصول لنهائي كأس العالم كان حلمنا، وفرصة جديدة لصناعة التاريخ، إنها خيبة أمل كبيرة لا يمكن وصفها بالكلمات”.

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