مبابي يعلّق على إمكانية تولي زيدان تدريب المنتخب الفرنسي

الشروق أونلاين
أرشيف
مبابي وزين الدين زيدان

تحدث كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، عن إمكانية تولي زين الدين زيدان مهمة تدريب المنتخب الفرنسي مستقبلا.

وقال نجم ريال مدريد إن زين الدين زيدان يعد أسطورة “الديوك” ويملك مكانة خاصة، لا يمكن مقارنتها بأي مدرب آخر.

وأضاف مبابي في تصريحات لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “زيدان كمدرب قادم لفرنسا؟ لا أحد يمكن أن يقول لا، هو وحده من يملك القرار، إذا كان هو المدرب القادم فهذا رائع، وإذا كان مدرب آخر فهذا أيضًا جيد”.


وتابع مبابي: “زيدان هو الوحيد في تاريخ كرة القدم الفرنسية الذي يملك تقريبًا كل الحقوق”.

وكشفت تقارير صحفية، أن زين الدين زيدان، يقترب من العودة إلى عالم التدريب.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية، أن زيدان ظهر في الصورة بقوة لتولي قيادة منتخب بلاده بعد نهاية مشوار ديدييه ديشان عقب كأس العالم 2026.

ورغم أن الاتحاد الفرنسي لم يعلن رسميًا عن أي اتفاق، فإن الأوساط الرياضية في فرنسا تعتبر أن زيدان هو الخيار الطبيعي والمنتظر لخلافة ديشان.

