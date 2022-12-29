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رياضة

مبابي يعلّق على احتفال حارس الأرجنتين

عمر سلامي
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مبابي يعلّق على احتفال حارس الأرجنتين
ح.م
كيليان مبابي

علّق نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، على احتفال حارس الأرجنتين، عقب فوز “التانغو” بكأس العالم قطر 2022 .

وقال مبابي في رده على سؤال حول احتفال حارس الأرجنتين، بعد مباراة باريس سان جرمان على ستراسبورغ : “ليست مشكلتي، ولا أهدر طاقتي على مثل هذه الأمور”.

وأظهرت لقطة فيديو لمبابي، نشرت على تويتر، وهو يرفض التعليق على احتفال حارس الأرجنتين إميليانو مارتينيز “بطريقة مستفزة” بعد الفوز بكأس العالم، واعتبر مبابي الحديث في هذا الشأن “غير مجد”.

وأوضح مبابي في تصريحاته للصحفيين: “لقد تحدثت مع ميسي بعد المباراة مباشرة، لقد هنأته لأن الكأس بالنسبة له كانت حلم الحياة، وكذلك الحال بالنسبة لي أيضا، لكنني فشلت، وعليك دائما أن تكون رياضيا محترفا جيدا”.

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