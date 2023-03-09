مبابي يعلّق على رحيله من باريس سان جيرمان

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي، أن إقصاء فريقه باريس سان جيرمان، من دوري أبطال أوروبا، لن يؤثر على مستقبله.

وأبدى مهاجم باريس سان جيرمان أسفه لخروج ناديه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ، بعد الهزيمة في لقاء الإياب بثنائية نظيفة.

وقال مبابي في تصريحات بعد المباراة: “أنا هادئ وهدفي الفوز بالدوري الفرنسي، وبعدها سنرى ما سيحدث”.

وأضاف: “نحن محبطون ولكن علينا أن نمضي قدما، لم نهدر الكثير، وعندما ننظر إلى حالة الفريقين، فإن فريق بايرن معد للفوز بدوري أبطال أوروبا”.

وفاز بايرن ميونيخ على باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن النهائي بهدف دون رد، ليؤكد فوزه في لقاء الإياب بثنائية نظيفة، ويتأهل إلى ربع النهائي.