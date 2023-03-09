-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مبابي يعلّق على رحيله من باريس سان جيرمان

عمر سلامي
  • 3980
  • 0
مبابي يعلّق على رحيله من باريس سان جيرمان
ح.م
كيليان مبابي

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي، أن إقصاء فريقه باريس سان جيرمان، من دوري أبطال أوروبا، لن يؤثر على مستقبله.

وأبدى مهاجم باريس سان جيرمان أسفه لخروج ناديه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ، بعد الهزيمة في لقاء الإياب بثنائية نظيفة.
وقال مبابي في تصريحات بعد المباراة: “أنا هادئ وهدفي الفوز بالدوري الفرنسي، وبعدها سنرى ما سيحدث”.

وأضاف: “نحن محبطون ولكن علينا أن نمضي قدما، لم نهدر الكثير، وعندما ننظر إلى حالة الفريقين، فإن فريق بايرن معد للفوز بدوري أبطال أوروبا”.
وفاز بايرن ميونيخ على باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن النهائي بهدف دون رد، ليؤكد فوزه في لقاء الإياب بثنائية نظيفة، ويتأهل إلى ربع النهائي.

مقالات ذات صلة
هذه هي حقيقة صورة قميص رونالدو في مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد

هذه هي حقيقة صورة قميص رونالدو في مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد

“لم أحتج إلى وقت كبير للانسجام مع الأهلي”

“لم أحتج إلى وقت كبير للانسجام مع الأهلي”

محظوظ بالتواجد في المولودية.. والملايين ينتظرون الاستفاقة

محظوظ بالتواجد في المولودية.. والملايين ينتظرون الاستفاقة

تصوير مقابلات البطولة بِالهاتف المحمول من المدرجات ممنوع

تصوير مقابلات البطولة بِالهاتف المحمول من المدرجات ممنوع

هذا ما قاله نجم البايرن عن ميسي ورونالدو بعد إقصاء باريس سان جيرمان

هذا ما قاله نجم البايرن عن ميسي ورونالدو بعد إقصاء باريس سان جيرمان

إدارة الساورة تحتجّ ضد الرّابطة وتتقدّم بِاحترازات

إدارة الساورة تحتجّ ضد الرّابطة وتتقدّم بِاحترازات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد