مبابي يعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان

عاد النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى تدريبات نادي باريس سان جيرمان، استعدادا للموسم الجديد.

ونشرت الصفحات الرسمية للنادي الفرنسي، على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمبابي رفقة أشرف حكيمي خلال الحصة التدريبية التي جرت صبيحة الاثنين.

وعاد مبابي ليباشر تحضيراته مع النادي الباريسي، وسط الكثير من التكهنات والتقارير حول مستقبل اللاعب الذي لا يزال مجهولا حتى اللحظة، بين البقاء في النادي الفرنسي حتى نهاية عقده العام المقبل، أو بيعه هذا الصيف أو تمديد عقده.