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رياضة

مبابي يفجرها : نعم طلبت مغادرة باريس سان جيرمان

سليم.ع
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مبابي يفجرها : نعم طلبت مغادرة باريس سان جيرمان

خرج مهاجم باريس سان جيرمان كليان مبابي عن صمته، وأعلن لأول مرة عن رغبته الكبيرة في مغادرة النادي الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال مبابي في تصريحات لشبكة “أر أم سي”: “نعم طلبت المغادرة منذ اللحظة التي لم أرغب فيها بالتمديد مع النادي، أردت أن يستفيد فريقي ماديا من انتقالي”.

وأضاف مهاجم باريس سان جيرمان: ” حسمت قراري في وقت مبكر حتى يتمكن النادي من التحرك وإيجاد البديل..باريس سان جيرمان منحني الكثير وكنت سعيدا خلال الأربع سنوات التي قضيتها في صفوفه”.

وشهد الميركاتو الصيفي الأخير تحركات حثيثة من ريال مدريد الإسباني لضم مبابي، وتواصلت المفاوضات إلى غاية الساعة الأخيرة، قبل أن تتعثر الصفقة في ظل تعنت مسؤولي باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد المهاجم مبابي مع النادي الباريسي، مع نهاية الموسم الجاري، وفي ظل رفضه التمديد، سيتمكن من المغادرة في صفقة انتقال حر.

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