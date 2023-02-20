-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تحضيرات رمضان ومشاريع الطاقة والسكك الحديدية أمام مجلس الوزراء
رياضة

مبابي يقترب من تحطيم رقم كافاني مع باريس سان جيرمان

عمر سلامي
  • 148
  • 0
مبابي يقترب من تحطيم رقم كافاني مع باريس سان جيرمان
ح.م
كيليان مبابي

أصبح النجم الفرنسي كيليان مبابي، على بعد 3 أهداف فقط، من تصدر قائمة الهدافين التاريخيين النادي باريس سان جيرمان.
ويعد النجم الأوروغوياني إدينسون كافانى، الهداف التاريخي للنادي الباريسي برصيد 200 هدف.

وأصبح مبابى فى رصيده 198 هدفاً مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه إلى الفريق عام 2017 حتى الآن، ليحل في المركز الثانى بقائمة الهدافين التاريخيين للفريق.

وسجل مبابي هدفين لصالح فريقه في فوزه على ضيفه ليل بنتيجة 4 – 3، أمسية الأحد، ليرفع حصيلته التهديفية مع النادي الباريسي إلى 198 هدف.

ويحتل كافاني صدارة قائمة هدافي النادي الباريسي بـ 200 هدف، فيما يحتل مبابي المركز الثاني بـ198 هدف، وفي المركز الثالث زلاتان إبراهيموفيتش بـ 156 هدفا، متفوقا على صاحب المركز الرابع نيمار داسيلفا بـ118 هدف.

مقالات ذات صلة
رئيس “الفاف” يتدخل شخصيا لتأهيل المستقدمين الجدد.. وياريشان مرتاح

رئيس “الفاف” يتدخل شخصيا لتأهيل المستقدمين الجدد.. وياريشان مرتاح

حاج عيسى وزياية وآخرون يتّجهون نحو التدريب

حاج عيسى وزياية وآخرون يتّجهون نحو التدريب

الهزيمة رقم “14” تواليا لِهلال شلغوم العيد

الهزيمة رقم “14” تواليا لِهلال شلغوم العيد

بلال براهيمي يُعدّد أسباب تألقه مع نادي نيس

بلال براهيمي يُعدّد أسباب تألقه مع نادي نيس

خسارة شباب بلوزداد

خسارة شباب بلوزداد

غوارديولا يحدّد منافسا لمحرز في التشكيل الأساسي للسيتي

غوارديولا يحدّد منافسا لمحرز في التشكيل الأساسي للسيتي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد