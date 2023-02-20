مبابي يقترب من تحطيم رقم كافاني مع باريس سان جيرمان

أصبح النجم الفرنسي كيليان مبابي، على بعد 3 أهداف فقط، من تصدر قائمة الهدافين التاريخيين النادي باريس سان جيرمان.

ويعد النجم الأوروغوياني إدينسون كافانى، الهداف التاريخي للنادي الباريسي برصيد 200 هدف.

وأصبح مبابى فى رصيده 198 هدفاً مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه إلى الفريق عام 2017 حتى الآن، ليحل في المركز الثانى بقائمة الهدافين التاريخيين للفريق.

وسجل مبابي هدفين لصالح فريقه في فوزه على ضيفه ليل بنتيجة 4 – 3، أمسية الأحد، ليرفع حصيلته التهديفية مع النادي الباريسي إلى 198 هدف.

ويحتل كافاني صدارة قائمة هدافي النادي الباريسي بـ 200 هدف، فيما يحتل مبابي المركز الثاني بـ198 هدف، وفي المركز الثالث زلاتان إبراهيموفيتش بـ 156 هدفا، متفوقا على صاحب المركز الرابع نيمار داسيلفا بـ118 هدف.